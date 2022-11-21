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قيادة القوات الأمريكية: هجمات إيران العشوائية تعرض استقرار المنطقة للخطر
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قيادة القوات الأمريكية: هجمات إيران العشوائية تعرض استقرار المنطقة للخطر

قيادة القوات الأمريكية: هجمات إيران العشوائية تعرض استقرار المنطقة للخطر

قيادة القوات الأمريكية: هجمات إيران العشوائية تعرض استقرار المنطقة للخطر
٠٨:٥٣:٣٩ ص، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية، إن هجمات إيران العشوائية وغير القانونية تعرض استقرار منطقة الشرق الأوسط للخطر.

الهجمات الإيرانية العشوائية تعرض المدنيين للخطر

وأكد أن الهجمات الإيرانية العشوائية تعرض المدنيين للخطر وتنتهك السيادة العراقية، ودان ضربات إيران الصاروخية عبر الحدود وهجومها بالمسيرات قرب أربيل في العراق.

الحرس الثوري يقصف بالصواريخ مقر حزب كردستان

يأتي هذا بعد إعلان مكافحة الإرهاب في كردستان، أن الحرس الثوري الإيراني يقصف مرة أخرى بالصواريخ مقر حزب كردستان في الإقليم، مبينة أن القصف طال مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني.

استهداف مقرات الحزب بصاروخ إيراني باليستي

فيما أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أن الحرس الثوري الإيراني، استهدف مقراته قرب أربيل العراقية، بصاروخ باليستي ومسيّرة مفخخة.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة اقليم كردستان عن قصف صاروخي إيراني على قضاء كوية في أربيل، مؤكدة أن حصيلة القصف الصاروخي الإيراني على قضاء كوية في أربيل، أدى إلى مقتل شخص وإصابة 8 آخرين.

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الكلمات الدلالية:
العراق القوات الأمريكية كردستان مكافحة الإرهاب هجمات إيران

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