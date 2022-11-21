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احذر.. ترك سيارتك معطلة لمدة 7 أيام في الشارع يعرضك لهذه العقوبة
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احذر.. ترك سيارتك معطلة لمدة 7 أيام في الشارع يعرضك لهذه العقوبة

احذر.. ترك سيارتك معطلة لمدة 7 أيام في الشارع يعرضك لهذه العقوبة

احذر.. ترك سيارتك معطلة لمدة 7 أيام في الشارع يعرضك لهذه العقوبة
٠٩:٠٧:١٦ ص، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت محامية، أن ترك السيارة معطلة لمدة 7 أيام في الشارع يعرض صاحبها لغرامة تصل لـ 500 ريال، بالإضافة لأمور أخرى.

وقالت المحامية زهور النهاري لصحيفة “اليوم” إن لائحة ترك السيارات أو الآلات المعطلة أو الهياكل في الساحات العامة أو الشوارع أو المواقف، لمدة تزيد على 7 أيام، تعرِّض صاحبها للغرامة من 200- 500 ريال.

وأضافت أن العقوبة تتضمن أيضًا “سحب المتروك وحجزه على نفقة صاحبه، وبيعه لمصلحة البلدية عند عدم المراجعة خلال 3 أشهر”.

وأشارت إلى ضرورة تشديد البلديات للعقوبات عند ترك السيارات التالفة والمهملة فترات طويلة، خاصةً أنها تسبب التشوه البصري للمدينة.

وفي وقت سابق، كشفت منصة أبشر الإلكترونية، عن كيفية الاستفادة من وجود خدمة إسقاط المركبة المهملة أو التالفة عبر المراكز المعتمدة لصفحة الخدمة، مشيرة إلى أن الخدمة تمكنك أيضاً من الاستفادة من المهلة التصحيحية التي تنتهي في 1 مارس 2023.

مميزات الخدمة

1- تغنيك عن مراجعة الجهات الحكومية لإتمام الإجراءات.

2- تسقط المركبة فوراً من سجلاتك بعد إعطاء رمز التأكيد إلي المركز.

3- تمكنك من إسقاط مركبتك دون التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية.

4- تسهم في تحسين المشهد الحضري لمدن ومناطق المملكة.

خطوات تنفيذ الخدمة

1- اختيار المركز المعتمد من صفحة الخدمة.

2- التوجه للمركز لإتمام إجراءات تسليم المركبة.

3- إتمام الاتفاق مع مركز بيع المركبات.

4- إعطاء المركز رمز التأكيد الذي وصل إلي هاتفك.

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