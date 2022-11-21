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خدمة اليوم.. خطوات إنشاء حساب في البوابة الوطنية للعمل «طاقات»

خدمة اليوم.. خطوات إنشاء حساب في البوابة الوطنية للعمل «طاقات»

خدمة اليوم.. خطوات إنشاء حساب في البوابة الوطنية للعمل «طاقات»
٠٨:٢٤:٠٣ ص، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية، أنه أصبح بإمكان أصحاب العمل إنشاء حساب في البوابة الوطنية للعمل «طاقات».

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن إنشاء حساب في البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، يكون عبر الخطوات التالية:

1 – تحديد نوع المنشأة.

2 – تفاصيل المنشأة.

3 – التحقق من الجوال.

4 – اختيار نوع قطاع العمل، من حيث:

* منشأة القطاع الخاص، ولبدء عملية التسجيل فيها لابد من استخدام رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور المعتمدتين في الحساب، على موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية.

* المنشأة الحكومية والشبه حكومية، وحتى يتمكن ممثل المنشأة من التسجيل لابد من تعبئة الحقول المطلوبة على موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية.

توطين نشاط الخدمات الاستشارية بالتوازي مع نطاقات

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الموارد البشرية أن قرار توطين نشاط الخدمات الاستشارية يأتي بالتوازي مع نطاقات ويطبق على المهن المستهدفة، وكذلك العقوبات المنصوص عليها نظاماً بغض النظر عن نطاق المنشأة في نطاقات، أي أنه لا يؤثر نطاق المنشأة في نطاقات على احتساب نسبة التوطين للمهن المستهدفة، وفقًا لعكاظ.

وأوضحت أنه سيتم تطبيق القرار على العمل الفعلي، وفي حال اختلاف المسمى المهني عن العمل الفعلي يتم تطبيق العقوبة المنصوص عليها نظاماً.

توفير فرص وظيفية لائقة للمواطنين

وأكدت الوزارة أنها تعمل على خلق فرص وظيفية لائقة للمواطنين من خلال عدة مبادرات يتم إطلاقها، ولتحقيق ذلك تراجع الوزارة بشكل دوري نسبة التوطين المطلوبة عبر إحصاء عدد الخريجين والباحثين عن العمل وقدرة استيعاب السوق لضمان مشاركة الخريجين في سوق العمل بشكل تلقائي.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية إنشاء حساب البوابة الوطنية للعمل الموارد البشرية خدمة اليوم طاقات

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