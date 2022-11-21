الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لهذه الأسباب.. احذري تناول أطفالك الشاي بحليب قبل النوم وفي الصباح
لليوم الثاني.. الطلاب يواصلون اختباراتهم النهائية للفصل الدراسي الأول (صور)
التعليم تكشف عن ضوابط تحديد المستوى للراغبين والراغبات في الحصول على شهادات دراسية
احذر.. ترك سيارتك معطلة لمدة 7 أيام في الشارع يعرضك لهذه العقوبة
قيادة القوات الأمريكية: هجمات إيران العشوائية تعرض استقرار المنطقة للخطر
تصل لخصم 10 درجات.. التعليم تحدد عقوبة التحرش الإلكتروني للطلاب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تنبيه مهم من حساب المواطن حول سحب الدعم بسبب وثيقة العمل الحر

تنبيه مهم من حساب المواطن حول سحب الدعم بسبب وثيقة العمل الحر

تنبيه مهم من حساب المواطن حول سحب الدعم بسبب وثيقة العمل الحر
٠٨:٣٤:٠٨ ص، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال برنامج حساب المواطن، إنه لابد من الإفصاح عن وثيقة العمل الحر ضمن مصادر الدخل.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول: هل إذا أصدرت وثيقه عمل حر يُسحب مني دعم حساب المواطن؟.

ورد حساب المواطن عليه قائلا: “أهلاً بك، في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل”.

وأضاف: “وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم”.

دفعة نوفمبر

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع قبل نحو أسبوع، 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد.

وبذلك أصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

أهداف برنامج حساب المواطن

يذكر أن برنامج حساب المواطن موجه للأشخاص الأكثر احتياجًا والأسر الفقيرة لإعانتهم على تحمل ظروف المعيشة، حيث يتم إضافة مبلغ إضافي على حساب المواطن بعد توافر الشروط المحددة، ويصل مبلغ حساب المواطن إلى نحو 720 ريالاً للفرد المستقل.

ويستهدف البرنامج تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود من بعض الإصلاحات الاقتصادية (كتصحيح أسعار منتجات الطاقة والمياه للمراحل القادمة، وضريبة القيمة المضافة على جميع الأغذية والمشروبات).

اقرأ أيضًا:

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص دعم “ريف”

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم حساب المواطن دعم حساب المواطن وثيقة العمل الحر

مواد ذات صلة

المزيد
تركيا.. إيقاف 27 مشتبهاً في الهجوم على «مطعم إسطنبول»

تركيا.. إيقاف 27 مشتبهاً في الهجوم على «مطعم إسطنبول»

٠٨:١٠ ص، الخميس، ١٩ يناير ٢٠١٧
تصعيد خطير.. بيلاروسيا توافق على نشر 120 ألف جندي روسي على أراضيها

تصعيد خطير.. بيلاروسيا توافق على نشر 120 ألف جندي روسي على أراضيها

٠٤:٥٠ م، الخميس، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
رداً على مقطع «العداد».. المياه الوطنية: يوجد محابس لطرد الهواء لقياس الاستهلاك بدقة (فيديو)

رداً على مقطع «العداد».. المياه الوطنية: يوجد محابس لطرد الهواء لقياس الاستهلاك بدقة (فيديو)

١٢:٣٦ ص، الجمعة، ١١ أغسطس ٢٠١٧
الجامعة العربية: طلب سعودي يؤجل اجتماع إقرار قوة عسكرية مشتركة

الجامعة العربية: طلب سعودي يؤجل اجتماع إقرار قوة عسكرية مشتركة

٠٦:٣٦ م، الأربعاء، ٢٦ أغسطس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *