«بايدن»: العنف المسلح في أمريكا أصبح وباءً مدمرًا يؤثر بقوة على المجتمع

تواصل – وكالات:

بعد حادث إطلاقٍ للنار في ملهى ليلي أمس، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، العنف المسلح في الولايات المتحدة، بأنه وباء مدمر.

وأكد في تصريحات له، اليوم، على ضرورة مواجهة العنف المسلح في البلاد، مشيرًا إلى أن الحاجة أصبحت ماسة إلى استجابة السلطات في وقف تأثيره المتصاعد على المجتمع.

تصريحات «بايدن»، تأتي تعليقًا على حادث إطلاق للنار في ملهى ليلي في بلدة كولورادو سبرينغز بولاية كولورادو، ليلة أمس حيث لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 18، وتم اعتقال المشتبه فيه، حسب «سوتنيك».

عشرات الآلاف يحتجون على تزايد العنف المسلح

في الوقت نفسه، تظاهر عشرات الآلاف من المواطنين الأمريكيين، في العاصمة واشنطن، وأنحاء الولايات المتحدة الأمريكية كافة، احتجاجًا على تزايد أحداث العنف المسلح، بعد مقتل العشرات في حوادث عنف وإطلاق نار بمناطق متفرقة من البلاد.

وحسب «رويترز»، فقد طالب المحتجون، أعضاء مجلس النواب، بإصدار تشريع يهدف إلى الحد من العنف المسلح، بعد المذبحة التي وقعت داخل مدرسة ابتدائية، الشهر الماضي، بولاية تكساس.

تنظيم أكثر من 450 تجمعًا مناهضًا للعنف

فيما أعلنت منظمة «مسيرة من أجل حياتنا»، التي أسسها الطلاب الناجون من مذبحة 2018 في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، تنظيم أكثر من 450 تجمعًا، في نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاجو.

تكرار حوادث العنف وإطلاق النار في أماكن متفرقة

وبعد تكرار حوادث العنف وإطلاق النار في أماكن متفرقة من أمريكا، بات المواطن الأمريكي لا يشعر بالأمن، وبعد حادث قتل مراهق أمريكي «18 عامًا» لعشرة أشخاص من أصول إفريقية في عملية عنصرية بمتجر تسوق في بافالو بولاية نيويورك، اعتمد الأهالي على شركات أمنية خاصة لتأمين المنشآت والسيارات، وحماية الأفراد.

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