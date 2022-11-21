الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
3 حالات لإنهاء ترخيص مزاولة المهنة للاستشاري بالعمل في القطاع الخاص
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3 حالات لإنهاء ترخيص مزاولة المهنة للاستشاري بالعمل في القطاع الخاص

3 حالات لإنهاء ترخيص مزاولة المهنة للاستشاري بالعمل في القطاع الخاص

3 حالات لإنهاء ترخيص مزاولة المهنة للاستشاري بالعمل في القطاع الخاص
٠٨:٠٢:٥٨ ص، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت «وزارة الصحة» و«المجلس الصحي السعودي» عن ضوابط مشددة للسماح للأطباء الاستشاريين بالقطاع الحكومي بالعمل في منشأة واحدة في القطاع الخاص من أبرزها الالتزام بالمناوبات الأسبوعية.

وتضمنت الضوابط النظر إلى الإنتاجية في العمليات والعيادات والأعمال المناطة بهم من خلال نقاط معينة، وأن يكون طبيب الأسرة والمجتمع مسجلاً في برنامج طبيب لكل أسرة.

وتقرر إضافة نقطة لأطباء الأسنان عن كل فترة إضافية أسبوعية سواء كانت عيادة، أوغيرها، أما أطباء المختبرات وبنوك الدم فعليهم تغطية 7 فترات عمل في الأسبوع بواقع 4 ساعات للفترة الواحدة مع تغطية المناوبات والبقاء تحت الطلب.

وتضاف نقطة إلى أطباء العناية المركزة والطوارئ والتخدير عن كل فترة إضافية شهريًا بعد استكمال نوباتهم الشهرية التي تتراوح مابين 12-14فترة عمل بالإضافة إلى 8 مناوبات منزلية، فيما سيتم منح رئيس القسم الطبي 4 نقاط، ومدير المستشفى 6 نقاط بعد استكمال المعايير المطلوبة.

وسيتم إنهاء ترخيص مزاولة المهنة للاستشاري بالعمل في القطاع الخاص في حال:

1- زيادة قوائم الانتظار في المنشأة الحكومية التي يعمل فيها في مجال تخصصه.

2- عدم الالتزام بالعمل ضمن الساعات المتفق عليها

3- عند ثبوت تغيبه بسبب عمله في الخاص، وتحويل المرضى والمراجعين لعيادته في المنشأة الخاصة، وانخفاض مستوى تقييم الأداء عن ممتاز.

ضوابط وتعليمات

– 10 نقاط فأكثر تعني مستكمل الإنتاجية.

– الحصول على موافقة للعمل في القطاع الخاص.

– تحقيق الدرجة المطلوبة من الجودة وسلامة المرضى والانضباط.

– الإقرار بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والتسجيل في نظام خبير.

– الالتزام بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.

– لاتتجاوز ساعات العمل الأسبوعية في القطاع الخاص عن 16 ساعة.

– على الجهة الحكومية النظر في طلب الاستشاري بالعمل في القطاع الصحي خلال مدة اقصاها 14يوم عمل.

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أخبار السعودية السعودية الصحة القطاع الصحي وزارة وزارة الصحة

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