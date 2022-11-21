الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
ذروتها غدًا.. موجة متوقعة من البرد على الرياض والقصيم والغربية
الغذاء والدواء: إلزام المنشآت الغذائية بوضع السعرات الحرارية على قائمة الوجبات
للأمهات.. أفضل 8 أغذية لتعزيز مناعة الأطفال
منها جازان ومكة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق
منها مكة وتبوك.. توقعات الأرصاد.. أمطار وضباب ورياح نشطة على 5 مناطق
نوع من المكسرات يساهم في تقليل التوتر وتحسين الذاكرة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ذروتها غدًا.. موجة متوقعة من البرد على الرياض والقصيم والغربية

ذروتها غدًا.. موجة متوقعة من البرد على الرياض والقصيم والغربية

ذروتها غدًا.. موجة متوقعة من البرد على الرياض والقصيم والغربية
٠٧:٤٨:٢٩ ص، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، موجة من البرد تؤثر على بعض من أجزاء المملكة.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الموجة المتوقعة تؤثر على الرياض والقصيم وشرق المنطقة الغربية وعلى المنطقة الشرقية بشكل أقل.

الحالة المتوقعة ذروتها غدًا الثلاثاء

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون ذروتها – بمشيئة الله -غدًا الثلاثاء وحتى الخميس، ثم من الجمعة يطرأ ارتفاع طفيف مع بقاء الأجواء باردة ليلاً وفجرًا.

حالة من التقلبات الجوية على 5 مناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد حالة من التقلبات الجوية على 5 مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة، تشمل الحالة الجوية، رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وأمطار متوسطة إلى خفيفة، وضباب كثيف يعيق الرؤية الأفقية، على 5 مناطق هي «عسير والباحة وحائل وتبوك وعسير ومكة المكرمة».

كما توقع المركز، أن تستمر الحالة على عسير حتى الساعة الثامنة صباحًا بينما تستمر على كل من الباحة وحائل وتبوك حتى الساعة التاسعة صباحًا.

نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار

بينما يستمر نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على عسير حتى الساعة الخامسة مساء، فيما يستمر هطول الأمطار متوسطة إلى خفيفة على مكة المكرمة حتى الساعة الـ 11 مساء، بمشيئة الله.

اقرأ أيضًا:

مواقيت الصلاة ليوم الإثنين.. قرابة 14 ساعة تفصل بين أذاني الفجر والعشاء بمكة 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأرصاد التقلبات الجوية الرياض القصيم حالة الطقس موجة البرد

مواد ذات صلة

المزيد
بنات «حميدان التركي» يصلن أمريكا ويلتقين بوالدهن في محبسه

بنات «حميدان التركي» يصلن أمريكا ويلتقين بوالدهن في محبسه

٠٩:٠٥ م، الجمعة، ١٧ مارس ٢٠١٧
بعد وفاة طالب بجامعة جدة.. مغردون يطالبون بتوسعة طريق عسفان

بعد وفاة طالب بجامعة جدة.. مغردون يطالبون بتوسعة طريق عسفان

١٠:٥٨ ص، الأربعاء، ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦
نجاة رئيس مركز «هيئة» بمكة من الدهس على يد مُبتز أثناء ضبطه

نجاة رئيس مركز «هيئة» بمكة من الدهس على يد مُبتز أثناء ضبطه

٠٤:٤٠ م، الأربعاء، ١٦ مارس ٢٠١٦
شاهد.. أمطار غزيرة على أحياء ديراب جنوب غرب الرياض

شاهد.. أمطار غزيرة على أحياء ديراب جنوب غرب الرياض

١١:٠٧ م، الأربعاء، ٢٧ أبريل ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *