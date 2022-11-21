ذروتها غدًا.. موجة متوقعة من البرد على الرياض والقصيم والغربية

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، موجة من البرد تؤثر على بعض من أجزاء المملكة.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الموجة المتوقعة تؤثر على الرياض والقصيم وشرق المنطقة الغربية وعلى المنطقة الشرقية بشكل أقل.

الحالة المتوقعة ذروتها غدًا الثلاثاء

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون ذروتها – بمشيئة الله -غدًا الثلاثاء وحتى الخميس، ثم من الجمعة يطرأ ارتفاع طفيف مع بقاء الأجواء باردة ليلاً وفجرًا.

حالة من التقلبات الجوية على 5 مناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد حالة من التقلبات الجوية على 5 مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة، تشمل الحالة الجوية، رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وأمطار متوسطة إلى خفيفة، وضباب كثيف يعيق الرؤية الأفقية، على 5 مناطق هي «عسير والباحة وحائل وتبوك وعسير ومكة المكرمة».

كما توقع المركز، أن تستمر الحالة على عسير حتى الساعة الثامنة صباحًا بينما تستمر على كل من الباحة وحائل وتبوك حتى الساعة التاسعة صباحًا.

نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار

بينما يستمر نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على عسير حتى الساعة الخامسة مساء، فيما يستمر هطول الأمطار متوسطة إلى خفيفة على مكة المكرمة حتى الساعة الـ 11 مساء، بمشيئة الله.

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