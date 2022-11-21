الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لا يتعلق بالعظام.. آلام أسفل الظهر قد تكون علامة لمرض قاتل
ذروتها غدًا.. موجة متوقعة من البرد على الرياض والقصيم والغربية
الغذاء والدواء: إلزام المنشآت الغذائية بوضع السعرات الحرارية على قائمة الوجبات
للأمهات.. أفضل 8 أغذية لتعزيز مناعة الأطفال
منها جازان ومكة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق
منها مكة وتبوك.. توقعات الأرصاد.. أمطار وضباب ورياح نشطة على 5 مناطق

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لا يتعلق بالعظام.. آلام أسفل الظهر قد تكون علامة لمرض قاتل

لا يتعلق بالعظام.. آلام أسفل الظهر قد تكون علامة لمرض قاتل

لا يتعلق بالعظام.. آلام أسفل الظهر قد تكون علامة لمرض قاتل
٠٧:٥٨:٥١ ص، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

ذكرت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، أن آلام أسفل الظهر قد تكون علامة على الإصابة بسرطان العمود الفقري، أو هي علامة مبكرة وقد تنتشر بمرور الوقت في مكان آخر.

وأضافت أن الألم أيضاً إلى الوركين أو الساقين أو القدمين أو الذراعين، وقد يتفاقم بمرور الوقت حتى لو كنت تتعالج، لذلك ينصح بمراجعة الطبيب فورًا، وفق صحيفة express.

سرطان العمود الفقري

وأوضحت أنه قد تكون آلام الظهر هي العلامة الرئيسة لسرطان العمود الفقري، ولكن قد يكون الخدر والضعف وضعف التنسيق بين الذراعين والساقين والشلل من الأعراض أيضاً، حسبما نقلت صحيفة “عكاظ”.

وفي السياق نقل موقع “مايو كلينيك”، أن سرطان الرئة هو نوع آخر من السرطانات الشائعة التي قد تسبب آلام الظهر، وتشمل العلامات الرئيسة لسرطان الرئة سعال الدم وضيق التنفس المستمر والسعال طويل الأمد الذي يزداد سوءًا، والسعال الذي يستمر لمدة أسبوعين أو أكثر.

وينصح خبراء باتباع نظام غذائي صحي مليء بالفواكه والخضراوات وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وعدم التدخين، لأن هذه الأمور ستقلل الإصابة بآلام أسفل الظهر.

اقرأ أيضًا:

أثناء قيادة السيارة.. 6 نصائح لتجنب آلام الظهر والرقبة

الكلمات الدلالية:
آلام الظهر السرطان سرطان العمود الفقري مرض السرطان

مواد ذات صلة

المزيد
عقوبات ثأرية.. بوتين يصدر مرسوما بقرارات جديدة

عقوبات ثأرية.. بوتين يصدر مرسوما بقرارات جديدة

٠٢:٢٤ م، الثلاثاء، ٠٣ مايو ٢٠٢٢
صباح اليوم.. شاهد تساقط حبات البرد على الكتب شرق القريات في الجوف

صباح اليوم.. شاهد تساقط حبات البرد على الكتب شرق القريات في الجوف

١١:٢٢ ص، الأحد، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢
وول ستريت جورنال: كسر الثوار لحصار حلب مقدمة لتوفير الغذاء والدواء لـ300 ألف مدني

وول ستريت جورنال: كسر الثوار لحصار حلب مقدمة لتوفير الغذاء والدواء لـ300 ألف مدني

٠١:٤٨ م، الأحد، ٠٧ أغسطس ٢٠١٦
موجز الظهيرة| «الاتصالات» تجيز إيقاف «النت المفتوح» رسميًّا.. وخادم الحرمين يتلقى دعوة لزيارة روسيا

موجز الظهيرة| «الاتصالات» تجيز إيقاف «النت المفتوح» رسميًّا.. وخادم الحرمين يتلقى دعوة لزيارة روسيا

٠١:٣٠ م، الثلاثاء، ٢٧ سبتمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *