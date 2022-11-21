لا يتعلق بالعظام.. آلام أسفل الظهر قد تكون علامة لمرض قاتل

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ذكرت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، أن آلام أسفل الظهر قد تكون علامة على الإصابة بسرطان العمود الفقري، أو هي علامة مبكرة وقد تنتشر بمرور الوقت في مكان آخر.

وأضافت أن الألم أيضاً إلى الوركين أو الساقين أو القدمين أو الذراعين، وقد يتفاقم بمرور الوقت حتى لو كنت تتعالج، لذلك ينصح بمراجعة الطبيب فورًا، وفق صحيفة express.

سرطان العمود الفقري

وأوضحت أنه قد تكون آلام الظهر هي العلامة الرئيسة لسرطان العمود الفقري، ولكن قد يكون الخدر والضعف وضعف التنسيق بين الذراعين والساقين والشلل من الأعراض أيضاً، حسبما نقلت صحيفة “عكاظ”.

وفي السياق نقل موقع “مايو كلينيك”، أن سرطان الرئة هو نوع آخر من السرطانات الشائعة التي قد تسبب آلام الظهر، وتشمل العلامات الرئيسة لسرطان الرئة سعال الدم وضيق التنفس المستمر والسعال طويل الأمد الذي يزداد سوءًا، والسعال الذي يستمر لمدة أسبوعين أو أكثر.

وينصح خبراء باتباع نظام غذائي صحي مليء بالفواكه والخضراوات وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وعدم التدخين، لأن هذه الأمور ستقلل الإصابة بآلام أسفل الظهر.

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