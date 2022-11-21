الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
منها جازان ومكة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق
منها مكة وتبوك.. توقعات الأرصاد.. أمطار وضباب ورياح نشطة على 5 مناطق
نوع من المكسرات يساهم في تقليل التوتر وتحسين الذاكرة
للمواطنين فقط.. وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
أوكرانيا: سنستعيد القرم.. ومدفيديف: كييف مدينة روسية
قنص عيون المتظاهرين.. طريقة جديدة لقمع المحتجين الغاضبين بإيران

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

منها جازان ومكة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

منها جازان ومكة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

منها جازان ومكة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق
٠٧:٢٦:٣٧ ص، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل ـ واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة.

كما توقع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، تمتد الى أجزاء من منطقة نجران، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك، كما تبقى درجات الحرارة منخفضة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

اقرأ أيضًا:

منها مكة وتبوك.. توقعات الأرصاد.. أمطار وضباب ورياح نشطة على 5 مناطق

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم أمطار رعدية الأرصاد المدينة جازان رياح مكة

مواد ذات صلة

المزيد
بهدف التطوير.. «التعليم» تعتمد نظام «خطط درسك» دعماً للمعلمين

بهدف التطوير.. «التعليم» تعتمد نظام «خطط درسك» دعماً للمعلمين

٠٢:١٣ م، الأحد، ٠٥ فبراير ٢٠١٧
الجيش الأوكراني: روسيا شنت 60 ضربة صاروخية و15 غارة الساعات الماضية

الجيش الأوكراني: روسيا شنت 60 ضربة صاروخية و15 غارة الساعات الماضية

١١:٥٠ ص، الثلاثاء، ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢
«الخطوط السعودية»: بعض الرحلات قد تتأثر بسبب التقلبات الجوية

«الخطوط السعودية»: بعض الرحلات قد تتأثر بسبب التقلبات الجوية

٠٣:٣٢ م، الأحد، ١٩ مارس ٢٠١٧
«الحقيل» يتوقَّع: غرة ذو الحجة 23 أغسطس القادم

«الحقيل» يتوقَّع: غرة ذو الحجة 23 أغسطس القادم

١٢:١٨ ص، السبت، ٢٢ يوليو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *