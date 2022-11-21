الغذاء والدواء: إلزام المنشآت الغذائية بوضع السعرات الحرارية على قائمة الوجبات

تواصل – فريق التحرير:

تبدأ «الهيئة العامة للغذاء والدواء» وضع اللمسات الأخيرة على تنظيم وضع السعرات الحرارية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل، سواء الفعلية منها أو الإلكترونية، وعلى منصات طلبات الطعام الإلكترونية المتعاقد معها من قِبل المنشآت الغذائية.

تطبيق القرار على جميع المنشآت الغذائية

ومن المقرر أن يتم التطبيق على جميع المنشآت الغذائية (سلسلة المطاعم والمقاهي ومحلات الآيس كريم، ومحلات عصائر الفاكهة الطازجة، والمخابز والحلويات والكافتيريا، وسلسلة المطاعم والمقاهي ومحلات عصائر الفاكهة الطازجة، والمخابز الموجودة بداخل المتاجر والسوبر ماركت والمنتزهات الترفيهية، وفي الكليات والجامعات والجهات الحكومية، والمستشفيات والمطارات ومحطات النقل العام وفي أماكن السينما والنوادي الرياضية، المطابخ السحابية).

كما سيتم إلزام جميع المواقع الإلكترونية الخاصة بالمنشآت الغذائية الواردة، ومنصات وتطبيقات طلبات الطعام الإلكترونية بالتعليمات، مع استثناء الأغذية المقدمة في المطاعم والمقاهي ومحلات عصائر الفاكهة الطازجة والمخابز والحلويات والكافتيريا المتنقلة على شكل أشكاك تقام بشكل مؤقت ولفترة محددة، والأغذية التي تقدمها الأسر المنتجة ولا تباع في المنشآت الغذائية.

اقرأ أيضًا:

لماذا لا يتم منع بيع مشروبات الطاقة؟ الغذاء والدواء تعلق