الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الغذاء والدواء: إلزام المنشآت الغذائية بوضع السعرات الحرارية على قائمة الوجبات
للأمهات.. أفضل 8 أغذية لتعزيز مناعة الأطفال
منها جازان ومكة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق
منها مكة وتبوك.. توقعات الأرصاد.. أمطار وضباب ورياح نشطة على 5 مناطق
نوع من المكسرات يساهم في تقليل التوتر وتحسين الذاكرة
للمواطنين فقط.. وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الغذاء والدواء: إلزام المنشآت الغذائية بوضع السعرات الحرارية على قائمة الوجبات

الغذاء والدواء: إلزام المنشآت الغذائية بوضع السعرات الحرارية على قائمة الوجبات

الغذاء والدواء: إلزام المنشآت الغذائية بوضع السعرات الحرارية على قائمة الوجبات
٠٧:٣٦:٠٧ ص، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تبدأ «الهيئة العامة للغذاء والدواء» وضع اللمسات الأخيرة على تنظيم وضع السعرات الحرارية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل، سواء الفعلية منها أو الإلكترونية، وعلى منصات طلبات الطعام الإلكترونية المتعاقد معها من قِبل المنشآت الغذائية.

تطبيق القرار على جميع المنشآت الغذائية

ومن المقرر أن يتم التطبيق على جميع المنشآت الغذائية (سلسلة المطاعم والمقاهي ومحلات الآيس كريم، ومحلات عصائر الفاكهة الطازجة، والمخابز والحلويات والكافتيريا، وسلسلة المطاعم والمقاهي ومحلات عصائر الفاكهة الطازجة، والمخابز الموجودة بداخل المتاجر والسوبر ماركت والمنتزهات الترفيهية، وفي الكليات والجامعات والجهات الحكومية، والمستشفيات والمطارات ومحطات النقل العام وفي أماكن السينما والنوادي الرياضية، المطابخ السحابية).

كما سيتم إلزام جميع المواقع الإلكترونية الخاصة بالمنشآت الغذائية الواردة، ومنصات وتطبيقات طلبات الطعام الإلكترونية بالتعليمات، مع استثناء الأغذية المقدمة في المطاعم والمقاهي ومحلات عصائر الفاكهة الطازجة والمخابز والحلويات والكافتيريا المتنقلة على شكل أشكاك تقام بشكل مؤقت ولفترة محددة، والأغذية التي تقدمها الأسر المنتجة ولا تباع في المنشآت الغذائية.

اقرأ أيضًا:

لماذا لا يتم منع بيع مشروبات الطاقة؟ الغذاء والدواء تعلق

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن السعودية الطعام المنشآت الهيئة العامة للغذاء والدواء هيئة الدواء والغذاء

مواد ذات صلة

المزيد
بعد انتهاء إجازة العيد.. «الشورى» يناقش الإسراع بتسليم وحدات الإسكان الاثنين المقبل

بعد انتهاء إجازة العيد.. «الشورى» يناقش الإسراع بتسليم وحدات الإسكان الاثنين المقبل

٠١:٣٧ ص، الجمعة، ٠٧ يوليو ٢٠١٧
جامعة الطائف تقدم برامج نوعية لتلبية احتياجات سوق العمل

جامعة الطائف تقدم برامج نوعية لتلبية احتياجات سوق العمل

١١:٥٩ ص، الثلاثاء، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
بعد توقيع عقد الربط الكهربائي.. وزير الطاقة: المملكة والعراق يسعيان لتعزيز العلاقات (فيديو)

بعد توقيع عقد الربط الكهربائي.. وزير الطاقة: المملكة والعراق يسعيان لتعزيز العلاقات (فيديو)

٠٢:٤٨ ص، السبت، ١٦ يوليو ٢٠٢٢
«الشورى» يناقش توصية حول الباحثين عن عمل

«الشورى» يناقش توصية حول الباحثين عن عمل

١٠:٠٩ ص، الثلاثاء، ٠٨ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *