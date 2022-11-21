للأمهات.. أفضل 8 أغذية لتعزيز مناعة الأطفال

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نصحت الطبيبة الروسية إيلينا باريتسكايا أخصائية أمراض الحساسية والمناعة والأطفال، كافة الأمهات بإطعام أطفالهم 8 أنواع من الأغذية لتعزيز مناعتهم، لا سيما في فصل الشتاء، ومن بينها الفراولة.

وقالت الطبيبة الروسية إن تلك الأطعمة ستساعد في تجديد احتياطيات اليود في الجسم وتقوية جهاز المناعة، إذ أن نقص اليود يتسبب في ضرر للجسم كله، وفق موقع “روسيا اليوم”.

أفضل 8 أغذية لتعزيز مناعة الأطفال

وبحسب الطبيبة الروسية، فإن تلك الأغذية هي:

-التوت البري.

-الفراولة.

-الخوخ.

-السمك والتونة.

-الديك الرومي.

-البطاطس ذات القشرة.

-الفاصوليا البيضاء.

-الأعشاب البحرية.

وأوضحت أن كل هذه المنتجات هي مصدر ممتاز لليود والفيتامينات الأخرى ويمكن تحديد نقص اليود في الجسم من خلال الانتباه إلى العديد من الأعراض.

وتشمل هذه الأعراض الخمول والنعاس، وعدم انتظام ضربات القلب، وارتفاع الضغط، وعدم الراحة وضيق في الصدر، والصداع، وانخفاض الشهية، ومشاكل في الشعر والأظافر، وضعف الانتباه، والحساسية لتغيرات الطقس.

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