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منها مكة وتبوك.. توقعات الأرصاد.. أمطار وضباب ورياح نشطة على 5 مناطق
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منها مكة وتبوك.. توقعات الأرصاد.. أمطار وضباب ورياح نشطة على 5 مناطق

منها مكة وتبوك.. توقعات الأرصاد.. أمطار وضباب ورياح نشطة على 5 مناطق

منها مكة وتبوك.. توقعات الأرصاد.. أمطار وضباب ورياح نشطة على 5 مناطق
٠٣:٠٩:٠٨ ص، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد حالة من التقلبات الجوية على 5 مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة.

وتشمل الحالة الجوية، رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وأمطار متوسطة إلى خفيفة، وضباب كثيف يعيق الرؤية الأفقية.

الحالة الجوية تشمل 5 مناطق هي “عسير والباحة وحائل وتبوك وعسير ومكة المكرمة”.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة على عسير حتى الساعة الثامنة صباحا بينما تستمر على كل من الباحة وحائل وتبوك حتى الساعة التاسعة صباحاً.

بينما يستمر نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على عسير حتى الساعة الخامسة مساء، فيما يستمر هطول الأمطار متوسطة إلى خفيفة على مكة المكرمة حتى الساعة الـ 11 مساء، بمشيئة الله.

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الكلمات الدلالية:
أمطار الأرصاد الطقس رياح نشطة غبار

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