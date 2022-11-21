للمواطنين فقط.. وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض مع ملاحظة أن التقديم للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: