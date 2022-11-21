الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أوكرانيا: سنستعيد القرم.. ومدفيديف: كييف مدينة روسية
قنص عيون المتظاهرين.. طريقة جديدة لقمع المحتجين الغاضبين بإيران
الطائر ذي القيلولة السوداء.. رصد نوع نادر من الحمام لأول مرة منذ قرن
صنداي تايمز تكشف تناقض بريطانيا في أزمة النفط الروسي
الكويت تزف بشرى لمواطنيها.. 25 ألف وظيفة بالقطاع الخاص
هل تخشى ترك وظيفتك؟.. خطوات لتحسين كفاءتك وقدراتك المهنية

الرئيسية

 /

دولي

 /

أوكرانيا: سنستعيد القرم.. ومدفيديف: كييف مدينة روسية

أوكرانيا: سنستعيد القرم.. ومدفيديف: كييف مدينة روسية

أوكرانيا: سنستعيد القرم.. ومدفيديف: كييف مدينة روسية
٠٣:٠١:١٥ ص، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، والرئيس السابق لروسيا، دميتري مدفيديف، عبر تليجرام، أن: “كييف مدينة روسية ستتم استعادتها”.

عاصمة روسيا القديمة

وقال الرجل الثاني في روسيا، الذي تبادل مع بوتين أعلى منصبين قياديين في البلاد، إن: “كييف عاصمة روسيا القديمة، وتعتبر من المدن الروسية الكبرى إبان الإمبراطورية الروسية، كما أنها كانت عاصمة إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي”.

اقرأ أيضا:

«تاس»: أوكرانيا استهدفت محطة زابوريجيا النووية بـ 12 ضربة صاروخية

تهديدات أوكرانية باستعادة القرم

ورد مدفيديف على تهديدات أوكرانية، باستعادة “شبه جزيرة القرم” بعد الانسحاب الروسي من خيرسون جنوب البلاد، إثر معارك بين قوات موسكو وكييف، تراجعت بعد انسحاب الأخيرة.

وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إلى أن، “كييف ببساطة مدينة روسية لطالما فكّر وتحدث سكانها باللغة الروسية”، وتابع: “حتى يكون كل شيء واضحا تمامًا، بشأن ما الذي يجب أن يعود، وكيف ستتم استعادتها”.

المعارك تستمر للشهر التاسع

ويدخل الغزو الروسي لاوكرانيا، شهره التاسع، فيما يزيد تصريح مدفيديف الأمور تعقيدا وغموضا، بينما لم يتوقف الطموح الروسي عند إقليم دونباس، وتجاوزه إلى مناطق جنوب أوكرانيا مثل زابوروجيا وخيرسون.

الكلمات الدلالية:
الحرب الروسية الأوكرانية جزيرة القرم خيرسون ديمتري مدفيديف كييف

مواد ذات صلة

المزيد
«النواب الأمريكي»: تسريبات سنودن ألحقت ضرراً بأمن أمريكا

«النواب الأمريكي»: تسريبات سنودن ألحقت ضرراً بأمن أمريكا

٠٥:٤٥ م، الجمعة، ١٦ سبتمبر ٢٠١٦
اليمن ..وصول الوقود لمحطات كهرباء عدن وصرف مرتبات شهرين للجيش والأمن خلال الأيام القادمة

اليمن ..وصول الوقود لمحطات كهرباء عدن وصرف مرتبات شهرين للجيش والأمن خلال الأيام القادمة

١٠:١٦ م، الجمعة، ٢٥ أغسطس ٢٠١٧
 تركيا تعتقل مسلحاً رمى قنبلتين على الشرطة قرب مكتب أردوغان

 تركيا تعتقل مسلحاً رمى قنبلتين على الشرطة قرب مكتب أردوغان

٠٨:٢٥ م، الخميس، ٠١ يناير ٢٠١٥
اهتمامات الصحف العالمية الصادرة لهذا اليوم

اهتمامات الصحف العالمية الصادرة لهذا اليوم

٠٧:٤٦ م، الجمعة، ٢٥ نوفمبر ٢٠١١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *