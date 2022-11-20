الطائر ذي القيلولة السوداء.. رصد نوع نادر من الحمام لأول مرة منذ قرن

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تمكنت بعثة استكشافية إلى غابات بابوا في غينيا الجديدة، من العثور على طائر “حمام الدراج ذي القيلولة السوداء” النادر والمهدد بالانقراض.

ويعتبر هذا الطائر من أنواع الطيور النادرة المهددة بالانقراض بشدة، ولم يجرِ الإبلاغ عن رؤيته منذ 140 عاماً.

وأوضح جوردان بورسما، القائد المشارك للبعثة وباحث ما بعد الدكتوراه في مختبر جامعة كورنيل الأميركية لعلم الطيور، في تقرير نشره، الموقع الرسمي للجامعة: “خلال معظم الرحلة التي جرى تنظيمها للبحث عن هذا الطائر، بدا أنه لم تكن لدينا فرصة للعثور عليه، وكنا على بُعد يومين فقط من نهاية رحلتنا في جزيرة فيرجسون في بابوا بغينيا الجديدة، عندما سجلت إحدى كاميراتنا البعيدة الطائر وهو يتجوّل ويهوي ذيله”.

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في سياق متصل، التقطت المجموعة البحثية أول فيديو وصور ثابتة للطائر، وهو نوع كبير يسكن الأرض مع ظهر بلون الصدأ، ورأس وجسم أسودين،

ويتواجد هذا الطائر فقط في المناطق الداخلية البعيدة في جزيرة فيرجسون، في تضاريس حرارية جوفية شديدة الحرارة وعرة جداً ومليئة بالحشرات القارضة.

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