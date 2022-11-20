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قنص عيون المتظاهرين.. طريقة جديدة لقمع المحتجين الغاضبين بإيران
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قنص عيون المتظاهرين.. طريقة جديدة لقمع المحتجين الغاضبين بإيران

قنص عيون المتظاهرين.. طريقة جديدة لقمع المحتجين الغاضبين بإيران

قنص عيون المتظاهرين.. طريقة جديدة لقمع المحتجين الغاضبين بإيران
٠٢:٥٤:١٨ ص، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصيب عشرات المتظاهرين الإيرانيين بالعمى جراء إصابتهم بالرصاص المعدني والبلاستيكي، الذي تستخدمه السلطات الأمنية في مواجهة الاحتجاجات الشعبية المستمرة.

استهداف متعمد

وكشف تقرير نشرته “نيويورك تايمز” الأمريكية أن: “عشرات المتظاهرين الذين استهدفوا من مسافة قريبة أثناء قمع إيران للاحتجاجات أصيبوا بالعمى في أعينهم بسبب الرصاص المعدني والبلاستيكي”.

انفصال الشبكية وقطع الأعصاب البصرية

وحسب شهود عيان وتقارير السجلات الطبية من عدة مستشفيات وعيادات، فإن وحشية الشرطة تسببت في إصابات واسعة النطاق، بما في ذلك انفصال الشبكية، وقطع الأعصاب البصرية، وثقب قزحية العين”.

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500 مصاب في طهران

وقدر أطباء العيون في 3 مستشفيات رئيسة في طهران، وهي: فارابي، ورسول أكرم، ولبافي نجاد، أنه منذ بداية الاحتجاجات، في منتصف شهر سبتمبر الماضي، استقبلوا ما مجموعه أكثر من 500 مريض أصيبوا بأضرار بالغة في عيونهم.

كما قدر الأطباء في محافظة كردستان غرب إيران “أنهم استقبلوا ما لا يقل عن 80 شخصًا أصيبت عيونهم”، حسب “إرم نيوز”.

فيما لا يزال هناك العديد من الأجزاء المعدنية أو المطاطية في رؤوس المصابين، وقد أصيب بعض الجرحى بالعمى أو أصيبوا بجراح لا يمكن علاجها.

مراهقين وشبان ضحايا الشرطة الإيرانية

أصيب متظاهر يبلغ من العمر 18 عامًا فقد عينيه نتيجة إطلاق النار عليه، وأخبر والده منظمة حقوقية تراقب الوضع في محافظة كردستان في ملف صوتي أنه لا يستطيع دفع ثمن 6 عمليات جراحية، كما فقد متظاهر آخر يبلغ من العمر 22 عامًا بصره تمامًا في هذه الاحتجاجات.

إحصائيات غير دقيقة

وأورد التقرير أن المحتجون يتجنبون الذهاب إلى المستشفيات، خاصة المستشفيات الحكومية، خشية التعرض للاعتقال أو الإخفاء القسري، أو التعذيب على يد عناصر الأمن، مما جعل من الصعب تحديد إحصائيات دقيقة.

ولفتت إلى أنه “بسبب الدوريات ووجود قوات الأمن في المستشفيات والعيادات الحكومية، يتم إما اعتقال العديد من المتظاهرين بعد العلاج أو حرمانهم من إمكانية العلاج”.

ايران - صورة ارشيفية
ايران – صورة ارشيفية
الكلمات الدلالية:
إيران احتجاجات إيران استهداف عيون المتظاهرين طهران

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