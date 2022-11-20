الكويت تزف بشرى لمواطنيها.. 25 ألف وظيفة بالقطاع الخاص

تواصل – فريق التحرير:

يعمل مجلس الوزراء الكويتي على برنامج حكومي لتوظيف 25 ألف مواطن في القطاع الخاص، لكي يصل عدد العاملين فيه الى 100 ألف مواطن خلال فترة زمنية ما بين 3 الى 5 سنوات.

ويبلغ عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص 75 ألف مواطن ومواطنة تقريباً، غالبيتهم يعملون في قطاعات مثل البنوك والتمويل وشركات الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أهداف البرنامج الحكومي الكويتي

وحسب ما أفادت به صحيفة “القبس” الكويتية”، يهدف البرنامج الحكومي إلى تحفيز أصحاب العمل في القطاع الخاص على توظيف العمالة الوطنية، وتشجيع قوة العمل الوطنية من حديثي التخرج والباحثين عن عمل.

كما يسعى لضمان دعم موظفي القطاع الخاص لتحفيز الكويتيين للبقاء في القطاع الخاص وخلق فرص وظيفية في المهن التي يتم العزوف عنها في القطاع الخاص.

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خطوات عمل البرنامج

1 – إجراء دراسة مرجعية بشأن خطط الحوافز التي تنفذها دول مجلس التعاون الخليجي ودول متطورة رائدة أخرى، بشأن تقديم حوافز لشركات القطاع الخاص لتوظيف المواطنين.

2 – تحديد الوظائف ذات الأولوية العالية لجذب العمالة الوطنية على ثلاثة مراحل، بمدد زمنية مختلفة، بحيث تتم دراسة كل مرحلة على حدة، ثم تحليل بياناتها وبناء دراسة علاجية على أثرها.

3 – اعتماد خطط الحوافز المستهدفة بما في ذلك معايير الأهلية والسياسات والعمليات ومواءمتها مع جهود الهيئة العامة للقوى العاملة.

4 – تقييم أثر خطط الحوافز المحتملة على موارد وموازنات الحكومة المالية مستقبلاً (مثل تحليل التكلفة والمنفعة).

5 – تحديد وتنفيذ برنامج التدريب وصقل المهارات، وتفعيل دور مراكز التنمية.

6 – التعاون مع القطاع الخاص لتحديد نهج التواصل ولإضفاء الطابع الاجتماعي على مخططات جديدة للمستفيدين.

7 – الحصول على موافقات مجلس الوزراء، ممثلا في لجنة الشؤون الاقتصادية، والتصديق على القوانين والقرارات اللازمة لتنفيذ خطة الحوافز.

8 – بدء تنفيذ خطة الحوافز للوظائف ذات الأولوية وإطلاق استراتيجية التواصل.

9 – تصميم استراتيجية وسياسة لإغلاق الفجوة في الرواتب بين العمالة الوافدة والعمالة الوطنية.

10 – تنفيذ سياسات موازنة الفجوات في سلم الرواتب.