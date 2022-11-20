صنداي تايمز تكشف تناقض بريطانيا في أزمة النفط الروسي

تواصل – فريق التحرير:

قالت صحيفة “صنداي تايمز” إن بريطانيا، تواصل شراء النفط الروسي، على الرغم من ادعاء السلطات البريطانية وقف واردات النفط من روسيا في إطار العقوبات الغربية.

وأكدت الصحيفة أن 39 ناقلة نفط روسية تزيد قيمة شحناتها عن 200 مليون يورو وصلت إلى الموانئ البريطانية منذ نهاية فبراير، لكن هذه الشحنات لم تصنف على أنها روسية.

وأضافت الصحيفة البريطانية “قدرت إمدادات النفط الروسية التي وصلت إلى المملكة المتحدة بمبلغ 80 مليون يورو، بينما تشير التقارير الرسمية إلى أن المملكة المتحدة لم تشترِ النفط من روسيا على الإطلاق خلال الفترة المبينة”.

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وتابعت الصحيفة: إن شحنات النفط الروسي يتم تسجيلها في الوثائق البريطانية بأنها أوروبية، حيث يعاد تحميل الشحنات المنقولة من أحد الموانئ الروسية (توابسي أو نوفوروسيسك مثلا) من سفينة إلى أخرى في أحد الموانئ الأوروبية (اليونان أو ألمانيا أو هولندا مثلا).

وأشارت إلى أن هذا المنحى لا ينتهك التشريع البحري الحالي، وفي المملكة المتحدة، يجب على الشركات تحديد بلد شحن النفط، وليس بلد المنشأ.

وتقدر قيمة النفط الروسي الذي تم شحنه منذ مارس، إلى المملكة المتحدة بـ925 مليون دولار.

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