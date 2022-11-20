هل تخشى ترك وظيفتك؟.. خطوات لتحسين كفاءتك وقدراتك المهنية

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أفرد الكاتب الأمريكي ستيفن كوفي، مساحة واسعة، في كتابه “العادات السبع للأشخاص ذوي الكفاءة العالية”، والذي تم نشره عام 1989، لعادات وسلوكيات لتحسين الكفاءة والقدرات المهنية.

وتتلخص العادات التي أوردها كوفي في كتابه، في:

1- الشخصية الاستباقية

كمن الرؤية الاستباقية في التركيز معظم الوقت على مجال التأثير، حيث يملك الشخص القدرة على التأثير على النتائج، من خلال التصرف وفقاً لرؤيته وأهدافه، بدلاً من الاستجابة للمشكلات والإحباطات.

2- تحديد الأولويات

اقترح “كوفي” نموذجاً رباعياً، حيث يتم تحديد الأنشطة وفقاً للإلحاح والأهمية، حسب “أرقام” ويشمل النموذج

الأنشطة العاجلة المهمة

الأنشطة غير الملحة

الأنشطة العاجلة غير المهمة

الأنشطة غير الملحة وغير المهمة

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3- تحديد الأهداف

ويعني وضع رؤية ملهمة للمستقبل، ثم اتخاذ إجراءات للسير نحوها، وتحديد فكرة واضحة عن الشكل الذي سوف تبدو عليه الصورة بأكملها في النهاية.

4- فهم الآخرين والوضوح

ويكون من خلال القدرة على الاستماع ومشاركة المعلومات، ومن ناحية أخرى فإن جعل الشخص نفسه مفهوماً يتطلب منه الشجاعة والدقة لقول ما يعتقده حقاً.

5- الاستدامة أو “الاستقرار”

يصف المؤلف هذا الجزء بأنه عملية تجديد ذاتي متوازنة تقوم على ثقل أربعة أجزاء متكاملة ومترابطة تمكن من النمو المستمر:

الجزء المادي: عن طريق التغذية والتمارين الرياضية.

الجزء العقلي: من خلال القراءة والتأمل والتخطيط للأهداف .

الجزء الاجتماعي: من خلال خدمة الآخرين والثقة والتعاطف .

الجزء الروحي: من خلال السمو بقيم الفرد ومركزه من خلال مراجعة إنجازاته بشكل مستمر.

6- الاستفادة من التعاون

ويتحقق ذلك من خلال تمكن الفرد من التعايش مع مجموعات من الأشخاص الفعالين، يبحثون عن حلول إبداعية معه، وبالتالي يمكنه تحقيق أشياء أعظم، من خلال التعاون مع هؤلاء الأفراد.