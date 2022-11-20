وظائف بشركة البحر الأحمر للتطوير في عدد من التخصصات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير – مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مساعد مدير الذكاء الاصطناعي. أخصائي تأهيل الشريك. مدير المشتريات. أخصائي المشتريات. مساعد مدير الجدوى والاستثمار. مدير الشريك Onboarding. أخصائي تأهيل الشريك. مدير التطوير. مدير الإنشاءات. مدير المشروع. وغيرها …

اقرأ أيضا:

وظائف في مترو الرياض.. رابط التقديم

عن مشروع البحر الأحمر: