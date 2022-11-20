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مواقيت الصلاة ليوم الإثنين.. قرابة 14 ساعة تفصل بين أذاني المغرب والعشاء بمكة المكرمة
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مواقيت الصلاة ليوم الإثنين.. قرابة 14 ساعة تفصل بين أذاني المغرب والعشاء بمكة المكرمة

مواقيت الصلاة ليوم الإثنين.. قرابة 14 ساعة تفصل بين أذاني المغرب والعشاء بمكة المكرمة

مواقيت الصلاة ليوم الإثنين.. قرابة 14 ساعة تفصل بين أذاني المغرب والعشاء بمكة المكرمة
٠١:٥١:٥٣ ص، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 27 ربيع الآخر 1444 هجرية، الموافق 21 نوفمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:41 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:09 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 27 ربيع الآخر 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 5:16

المدينة – 5:21

الرياض – 4:52

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:07

المدينة – 12:08

الرياض – 11:40

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:16

المدينة – 3:12

الرياض – 2:44

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 5:38

المدينة – 5:34

الرياض – 5:05

 

○ موعد أذان العشاء

مكة –  7:08

المدينة –  7:04

الرياض – 6:35

الكلمات الدلالية:
الأذان الصلاة بجميع المناطق توقيت الرياض توقيت جدة مواقيت الصلاة

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