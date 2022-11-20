منصة جود الإسكان: حجم التبرعات تجاوزت مليار ومائة مليون ريال

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أوضح عمار الوهيبي المدير التنفيذي لمنصة جود الإسكان، أن المنصة تلقت تبرعات تقدر بمليون ومائة ألف ريال، منذ تأسيسها، موضحا أن المنصة تخدم الأسر الأشد حاجة للمسكن، من خلال إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع للمساهمة في سد احتياجها، وذلك بالشراكة مع جهات حكومية وأهلية.

شروط الحصول على دعم “جود الإسكان”

وقال الوهيبي إن أبرز شروط الحصول على دعم من المنصة، للحصول على سكن للأسر الأشد احتياجا، أن تكون الأسرة مسجلة في الضمان الاجتماعي، من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك في الدعم السكني بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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خطوات الحصول على دعم السكن

وأفاد الوهيبي أن منصة جود الإسكان تتعاون مع أكثر من 300 جمعية شريكة، من أجل عمل الأبحاث الاجتماعية اللازمة للأسر الأشد احتياجا، والتي تستحق الحصول على دعم سكني، وذلك اعتمادا على القوائم التي ترسلها وزارتي الشرون البلدية، والموارد البشرية.

وأوضح أن المنصة خدمت أكثر من 50 ألف مستفيد بشكل إجمالي، في حين مكنت المنصة 3 آلاف أسرة من تملك السكن، كما دعمت 5 آلاف أسرة بالإيجارات.