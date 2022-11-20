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تعرف على شروط عمل الطبيب الحكومي بالقطاع الخاص
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تعرف على شروط عمل الطبيب الحكومي بالقطاع الخاص

تعرف على شروط عمل الطبيب الحكومي بالقطاع الخاص

تعرف على شروط عمل الطبيب الحكومي بالقطاع الخاص
٠١:٢٢:٠٨ ص، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

وضعت وزارة الصحة و المجلس الصحي بالمملكة، ضوابط مشددة للسماح للأطباء الاستشاريين بالقطاع الحكومي بالعمل في منشأة واحدة في القطاع الخاص.

وجاء من أبرز هذه الضوابط، الالتزام بالمناوبات الأسبوعية، والنظر إلى الإنتاجية في العمليات والعيادات والأعمال المناطة بهم من خلال نقاط معينة.

وحسب صحيفة المدينة، جاء من ضمن الضوابط، أن يكون طبيب الأسرة والمجتمع مسجلا في برنامج طبيب لكل أسرة، كما يضاف نقطة لأطباء الأسنان عن كل فترة إضافية أسبوعية سواء كانت عيادة، أوغيرها.

أما أطباء المختبرات وبنوك الدم فعليهم تغطية 7فترات عمل في الأسبوع بواقع 4 ساعات للفترة الواحدة مع تغطية المناوبات والبقاء تحت الطلب.

وتضاف نقطة إلى أطباء العناية المركزة والطوارئ والتخدير عن كل فترة إضافية شهريا بعد استكمال نوباتهم الشهرية التي تتراوح مابين 12-14فترة عمل بالإضافة إلى 8 مناوبات منزلية، فيما سيتم منح رئيس القسم الطبي 4 نقاط ومدير المستشفى 6 نقاط بعد استكمال المعايير المطلوبة.

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وسيتم إنهاء ترخيص مزاولة المهنة للاستشاري بالعمل في القطاع الخاص في حال زيادة قوائم الانتظار في المنشأة الحكومية التي يعمل فيها في مجال تخصصه وعدم الالتزام بالعمل ضمن الساعات المتفق عليها وعند ثبوت تغيبه بسبب عمله في الخاص، وتحويل المرضى والمراجعين لعيادته في المنشأة الخاصة وانخفاض مستوى تقييم الأداء عن ممتاز.

الكلمات الدلالية:
الحرس الوطني القطاع الخاص عمل الطبيب وزارة الصحة

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