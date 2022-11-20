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بالفيديو.. أمطار وسيول في بني عيسى
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بالفيديو.. أمطار وسيول في بني عيسى

بالفيديو.. أمطار وسيول في بني عيسى

بالفيديو.. أمطار وسيول في بني عيسى
٠١:٢٣:٣٣ ص، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في قرية بني عيسى بمنقطة مكة المكرمة.

وأظهر المقطع، جريان السيول في قرية بني عيسى، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة على عدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، تبوك والمدينة المنورة.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, كما لا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من وسط المملكة.

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أمطار أمطار وسيول مكة المكرمة بني عيسى سيول مكة المكرمة

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