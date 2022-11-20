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عقاب جديد يطال نظام الملالي.. «جوجل بلاي» يحذف تطبيقات إيرانية
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عقاب جديد يطال نظام الملالي.. «جوجل بلاي» يحذف تطبيقات إيرانية

عقاب جديد يطال نظام الملالي.. «جوجل بلاي» يحذف تطبيقات إيرانية

عقاب جديد يطال نظام الملالي.. «جوجل بلاي» يحذف تطبيقات إيرانية
٠١:٤٠:٠٩ ص، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن متجر التطبيقات الرسميّ لشركة جوجل “Google Play”، حذف 5 تطبيقات إيرانية، بينها ثلاثة تطبيقات تابعة للحكومة الإيرانية، تستخدم منصات داخلية بديلة عن المنصات الأجنبية.

بديلة لواتساب وانستجرام وتليجرام

وأوضح موقع “ديجياتو” الإيراني المتخصص في تكنولوجيا المعلومات، أن التطبيقات المحذوفة من منصة جوجل بلاي هي: “سروش، وبله، وأي كب”، مشيرًا إلى أنها تطبيقات أنشأتها وزارة الاتصالات الإيرانية بدلاً من أخرى أجنبية مثل “الواتساب وتليجرام وإنستجرام”.

وشملت إجراءات جوجل بلاي، حذف تطبيقي  “إسناب، وتبسي” وهي منصات تستخدم للتنقل وتقدم خدمات السيارات.

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برنامج تجسس يخترق البيانات

حذر “جوجل بلاي”، المستخدمين، في وقت سابق، من أن برنامج ” Rubika – روبيكا” الإيراني، يحاول التجسس على البيانات الشخصية للأشخاص، مثل الرسائل  النصية أو الصور أو التسجيلات الصوتية أو سجل المكالمات,

ويعد تطبيق “روبيكا” هو أحد برامج المراسلة الداخلية الذي صممته الحكومة الإيرانية، بدلا عن تطبيقي إنستجرام وواتساب، بعد أن حجبتهما وزارة الاتصالات، خلال موجة الاحتجاجات الشعبية الجارية في البلاد.

وتعتبر Google -الآن- أن روبيكا برنامج تجسس، وتحذر خدمة الحماية من جوجل، المستخدمين من أن البرنامج الإيراني لديه القدرة على اختراق أمنهم.

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