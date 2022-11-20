شركة تابعة لصندوق الاستثمارات تعلن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى
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أعلنت شركة علم (شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات) طرح وظائف إدارية، وتقنية في مقرها بالرياض برواتب تنافسية ومزايا متعددة، لحملة البكالوريوس فأعلى.
المسميات الوظيفية:
– مساعد مدير إدارة الأداء
– مهندس أول
– مسؤول الابتكار
– مدير حساب
– مساعد مستشار تطوير الأعمال
– مدير مشروع
– مساعد مستشار تحليل الأعمال
– مستشار فني للأمن والسلامة
– مدير برنامج مساعد
– مدير الزكاة والضرائب
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التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال
– نظم المعلومات الإدارية
– علوم الحاسب
– هندسة البرمجيات
– الأمن السيبراني
– أمن المعلومات
– تقنية المعلومات
– إدارة المشاريع
– تطوير الأعمال
– تحليل الأعمال
– المحاسبة
– المالية
– الهندسة الصناعية
– التسويق
– العلاقات العامة
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: ( هنا )