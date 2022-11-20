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امرأة تسأل: زوجي دائم القول «عليّ الحرام».. الشيخ الخضير يوضح حكمه

امرأة تسأل: زوجي دائم القول «عليّ الحرام».. الشيخ الخضير يوضح حكمه

امرأة تسأل: زوجي دائم القول «عليّ الحرام».. الشيخ الخضير يوضح حكمه
١١:٢٨:٠٧ م، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

رد الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، على سؤال امرأة تقول فيه، ” زوجي دائمًا يقول: (عليّ الحرام)، وهو لا يقصد الظهار، سؤالي: هل يُعدُّ قوله لغوًا، أم تلزمه الكفارة في كل مرةٍ يقول هذا الكلام؟”.

وأجاب الشيخ “الخضيري” بالقول: تحريم الحلال وفي السؤال يقول: (علي الحرام)، وهو في الغالب يقوله الزوج ويقصد بذلك زوجته -هذا في الغالب-، لكن إذا لم يقصد الظهار فليس بظهار، وإذا لم يقصد الطلاق فليس بطلاق، فلم يبقَ حينئذٍ إلا اليمين.

وتابع:  وإذا حرَّم المسلم ما أحلَّ الله له كما جاء في صدر سورة التحريم {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] فخروجه من هذا التحريم بكفارة اليمين، ولذا جاء في السورة نفسها {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2].

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وأضاف الشيخ “الخضير”: وإن قصد الظهار فهو ظهار، وإن قصد الطلاق فهو طلاق، وإذا لم يقصد شيئًا فهو يمين يُكفَّر بكفارة اليمين.

وأوضح أن المسألة خلافية بين أهل العلم، ذكر القرطبي –رحمه الله- فيها ثمانية عشر قولًا، ولكن المرجَّح ما ذكرناه؛ لدلالة السورة {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}، في روايةٍ تحريم الجارية، وفي رواية تحريم العسل، ثم قيل له: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} فدل على أن تحريم الحلال يُخرَج منه بكفارة اليمين، والله أعلم.

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احكام وفتاوى اخبار السعودية السعودية الشيخ الخضير الطلاق

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