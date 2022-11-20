120 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

منسق اداري أول. المدير الإداري المناوب. ممرض الممارسة المتقدمة. استشاري مساعد,عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس. استشاري مساعد, زراعه الكبد للبالغين. استشاري مساعد, زراعه كلى البالغين. استشاري مساعد التخدير. استشاري مساعد، الرعاية المركزة. استشاري مساعد، الرعاية المركزة. استشاري مساعد,الجهاز الهضمي. استشاري مساعد أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي. اقرأ أيضا: الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن توفر وظائف شاغرة استشاري مساعد، طب الأورام. استشاري مساعد، الرعاية التلطيفية. مساعد إستشاري ,أمراض الدم /لأورام الاطفال. استشاري مساعد,رزاعة الكبد للأطفال. مساعد رئيس تمريض. عالم ابحاث مساعد. استشاري مساعد المواليد. مدقق رقابة مالية. نجار أول. نجار ثاني. رئيس قسم علم الأمراض والطب المخبري. إستشاري إكلينيكي لطب الأعصاب. منسق تحسين الوثائق السريرية. فني أجهزة طبية. مدرب سريري. صيدلاني سريري. اختصاصي سريري. اختصاصي ترميز طبي، السجلات الطبية. فني اتصالات ثاني. استشاري طب طوارىءالبالغين. استشاري جراحة قلب. استشاري قلب. استشاري طب العائلة. استشاري عام أطفال. استشاري عيون. استشاري أنف وأذن وحنجرة. استشاري الطب التلطيفي. طباخ أول. كاتب حمية. كهربائي ثاني. معاون بيئي. وظائف أخرى متعددة …

طريقة التقديم: