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120 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
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120 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

120 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

120 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
١١:٣٦:٠٧ م، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. منسق اداري أول.
  2. المدير الإداري المناوب.
  3. ممرض الممارسة المتقدمة.
  4. استشاري مساعد,عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس.
  5. استشاري مساعد, زراعه الكبد للبالغين.
  6. استشاري مساعد, زراعه كلى البالغين.
  7. استشاري مساعد التخدير.
  8. استشاري مساعد، الرعاية المركزة.
  9. استشاري مساعد، الرعاية المركزة.
  10. استشاري مساعد,الجهاز الهضمي.
  11. استشاري مساعد أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي.اقرأ أيضا:

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  12. استشاري مساعد، طب الأورام.
  13. استشاري مساعد، الرعاية التلطيفية.
  14. مساعد إستشاري ,أمراض الدم /لأورام الاطفال.
  15. استشاري مساعد,رزاعة الكبد للأطفال.
  16. مساعد رئيس تمريض.
  17. عالم ابحاث مساعد.
  18. استشاري مساعد المواليد.
  19. مدقق رقابة مالية.
  20. نجار أول.
  21. نجار ثاني.
  22. رئيس قسم علم الأمراض والطب المخبري.
  23. إستشاري إكلينيكي لطب الأعصاب.
  24. منسق تحسين الوثائق السريرية.
  25. فني أجهزة طبية.
  26. مدرب سريري.
  27. صيدلاني سريري.
  28. اختصاصي سريري.
  29. اختصاصي ترميز طبي، السجلات الطبية.
  30. فني اتصالات ثاني.
  31. استشاري طب طوارىءالبالغين.
  32. استشاري جراحة قلب.
  33. استشاري قلب.
  34. استشاري طب العائلة.
  35. استشاري عام أطفال.
  36. استشاري عيون.
  37. استشاري أنف وأذن وحنجرة.
  38. استشاري الطب التلطيفي.
  39. طباخ أول.
  40. كاتب حمية.
  41. كهربائي ثاني.
  42. معاون بيئي.
  43. وظائف أخرى متعددة …

طريقة التقديم:

أوضحت إدرة المستشفى أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف بدءاً من تاريخ 20 نوفمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

 

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