«الحربي» يحذر من عمليات تهكير واختراق في الواتساب

تواصل – فريق التحرير:

حذر الخبير التقني سالم الحربي من عمليات تهكير واختراق في تطبيق التواصل الفوري الواتساب”/.

وقال الحربي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الحذر ينشط حالياً هكرز ينشرون روابط مزوره تدعي انها لقروبات واتساب ومجرد الدخول لها وإدخال بياناتك يتم اختراق حسابك ونشر الرابط من حسابك واختراق جهات اتصالك”.

اقرأ أيضا:

واتساب يعمل على ميزة لقفل التطبيق.. تعرف عليها

وفي وقت سابق، أوضح الخبير التقني عبدالله السبيعي عضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض، طريقة منع أي شخص من إضافة المستخدم في جروبات الواتساب.

وقال السبيعي، عبر حسابه في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه يمكن مع أي شخص من إضافتك في جروبات الواتساب من خلال الخطوات التالية:

– الإعدادات

– الخصوصية

– المجموعات

– جهات الاتصالات باستثناء

– إلغاء الكل

واتساب

اقرأ أيضا:

طريقة منع أي شخص من إضافتك لجروبات الواتساب بدون إذنك (فيديو)