الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
النائب العام يدشِّن «وحدة شؤون الطفل» ويؤكد توفير الحماية العدلية له
زلزال قوي يضرب إندونيسيا ولا تسجيل لخسائر بشرية حتى الآن
120 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
تعزيرًا.. «الداخلية» تعلن تنفيذ حكم الشرع في مشهور الشمري
«الحربي» يحذر من عمليات تهكير واختراق في الواتساب
نظام دقيق.. أسراب البط تهاجر في المناطق البادرة (فيديو)

الرئيسية

 /

تقنية

 /

«الحربي» يحذر من عمليات تهكير واختراق في الواتساب

«الحربي» يحذر من عمليات تهكير واختراق في الواتساب

«الحربي» يحذر من عمليات تهكير واختراق في الواتساب
١١:٣١:٠٩ م، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر الخبير التقني سالم الحربي من عمليات تهكير واختراق في تطبيق التواصل الفوري الواتساب”/.

وقال الحربي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الحذر ينشط حالياً هكرز ينشرون روابط مزوره تدعي انها لقروبات واتساب ومجرد الدخول لها وإدخال بياناتك يتم اختراق حسابك ونشر الرابط من حسابك واختراق جهات اتصالك”.

اقرأ أيضا:

واتساب يعمل على ميزة لقفل التطبيق.. تعرف عليها

وفي وقت سابق، أوضح الخبير التقني عبدالله السبيعي عضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض، طريقة منع أي شخص من إضافة المستخدم في جروبات الواتساب.

وقال السبيعي، عبر حسابه في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه يمكن مع أي شخص من إضافتك في جروبات الواتساب من خلال الخطوات التالية:

– الإعدادات

– الخصوصية

– المجموعات

– جهات الاتصالات باستثناء

– إلغاء الكل

واتساب

اقرأ أيضا:

طريقة منع أي شخص من إضافتك لجروبات الواتساب بدون إذنك (فيديو)

الكلمات الدلالية:
اختراق الواتساب الواتساب تطبيق الواتساب هاكرز

مواد ذات صلة

المزيد
تطبيق Messenger يضيف خيار الرد السريع من التنبيهات

تطبيق Messenger يضيف خيار الرد السريع من التنبيهات

٠٥:٣٢ م، الخميس، ٣٠ أبريل ٢٠١٥
تسريبات تكشف عن ميزتين جديدتين في «آيفون 7»

تسريبات تكشف عن ميزتين جديدتين في «آيفون 7»

٠٩:١٢ م، السبت، ٠٩ يوليو ٢٠١٦
«سوني» تعلن عن الهاتفين الجديدين إكسبريا «إكس زد وإكس كومباكت»

«سوني» تعلن عن الهاتفين الجديدين إكسبريا «إكس زد وإكس كومباكت»

١١:٢٩ م، الخميس، ٠١ سبتمبر ٢٠١٦
«واتساب» يتراجع عن خاصية أثارت جدلاً واسعاً

«واتساب» يتراجع عن خاصية أثارت جدلاً واسعاً

٠٢:١٩ م، السبت، ١٨ يناير ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *