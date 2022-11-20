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نظام دقيق.. أسراب البط تهاجر في المناطق البادرة (فيديو)

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نظام دقيق.. أسراب البط تهاجر في المناطق البادرة (فيديو)

نظام دقيق.. أسراب البط تهاجر في المناطق البادرة (فيديو)

نظام دقيق.. أسراب البط تهاجر في المناطق البادرة (فيديو)
١١:٢٩:٢٠ م، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، لم تتجاوز مدة عرضه 32 ثانية، أسرابا من طيور البط تنتقل في ممرات ثلجية، بشكل متناغم ومتناسق يوضح النظام الدقيق الذي تسير عليه هذه الطيور، وكل الكائنات المنتشرة على سطح الأرض.

يحوز على 2.8 مليون مشاهدة

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع الفيديو، الذي سجل ما يزيد عن 2.8 مليون مشاهدة، فيما علق متابعون على المشهد، الذي يدعو إلى التأمل في خلق الله -تعالى- ونظام الكون.

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هجرة الطيور والحيوانات

وتهاجر الطيور والحيوانات في حركة موسمية منتظمة، عادة ما تكون باتجاه الشمال والجنوب على طول مسار الطائر، وتكون بين مناطق التكاثر ومناطق التشتية (قضاء الشتاء).

كما تلجأ أنواع من الطيور إلى الهجرة، في رحلات جماعية، عبر مناطق استوائية، وأخرى باردة، من أجل البحث عن الطعام، أو خلال تغير المواسم، بين الصيف والشتاء، وكذلك من أجل التكاثر ووضع البيض، ويتم ذلك كله وفق نظام دوري، دون خلل أو تأخير.

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أسراب البط تفاعل السوشيال ميديا تويتر مقطع فيديو هجرة البط

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