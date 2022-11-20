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انخفاض أسعار الأراضي السكنية في «حي بدر» بالرياض بنسبة 52% (فيديو)

انخفاض أسعار الأراضي السكنية في «حي بدر» بالرياض بنسبة 52% (فيديو)

انخفاض أسعار الأراضي السكنية في «حي بدر» بالرياض بنسبة 52% (فيديو)
١١:٢٥:١٨ م، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أفاد تقرير نشرته قناة “الإخبارية”، أن الأراضي السكنية بحي البدر في الرياض، سجلت انخفاضًا في الأسعار للربع الثالث من العام 2022، وذلك على حسب المؤشرات العقارية لوزارة العدل.

وجاء الانخفاض في الأسعار بنسبة 52% خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022، بمتوسط سعر المتر 602 ريال.

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وكان متوسط سعر المتر خلال الربع الأول من العام الجاري 840 ريال، وارتفع خلال الربع الثاني من العام مسجلًا 1272 ريال للمتر.

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اخبار السعودية الاراضي السكنية الرياض حي البدر سعر متر الأراضي السكنية

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