بتمويل من المملكة.. افتتاح مركز صحي لخدمة 300ألف لاجئ فلسطيني بالأردن

تواصل – وكالات:

افتتح سفير المملكة لدى الأردن، نايف بن بندر السديري الأحد، مركزًا صحيًا لخدمة 300 ألف لاجئ من فلسطين في الأردن.

المركز الذي يقع في مخيم الزرقاء شمال شرقي العاصمة الأردنية عمّان، بلغت تكلفته مليوني دولار تبرع بها الصندوق السعودي للتنمية. ويوفر سهولة الحركة للأشخاص ذوي الإعاقة ويشمل مساحات خضراء ومنطقة لعب للأطفال ومساحات مظللة من الشمس.

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المملكة رائدة في العمل الإنساني

وقال سفير المملكة: “تُعد السعودية رائدة في العمل الإنساني، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية حول العالم، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية”.

وأضاف: “تدعم المملكة بشكل كامل لاجئي فلسطين، بما في ذلك من خلال شراكتنا مع (الأونروا) وخدماتها”.

وقام سفير المملكة، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فيليب لازاريني، بجولة داخل مرافق المركز الصحي، حيث تبادلا الحديث مع موظفي المركز الصحي والمرضى من لاجئي فلسطين.

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الأونروا: دعم تاريخي تقدمه المملكة للاجئي فلسطين

من جهته، أعرب لازاريني، عن شكره للمملكة بالقول: “أود أن أعرب عن عميق تقديرنا للسعودية على دعمها القوي لـ(الأونروا)”، مضيفًا أن “هذا التبرع يجسد الدعم التاريخي الذي تقدمه المملكة للاجئي فلسطين طوال فترة محنتهم”.

ورحّب لازاريني باسم “الأونروا” بالتبرع الأخير البالغ 27 مليون دولار من المملكة لدعم خدمات “الأونروا”، في الوقت الذي تواجه الوكالة فيه نقصًا حادًا في التمويل.