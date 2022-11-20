«الخضيري» يوضح أهمية تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

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أكد د.فهد الخضيري، الباحث المتخصص في علم المسرطنات، أهمية الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية.

وقال الخضيري، عبر حسابه في “تويتر”: “إن تطعيمات لقاح الأنفلونزا الموسمية تقي بإذن الله من الإصابة بالأنفلونزا بنسبة ٧٠ الى٩٠٪ بإذن الله”.

وختم الخضيري بقوله “لذا فإنه ينصح بأخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية، لتجنب الإصابة بإذن الله وعدم القعود لعدة أيام بسببها”.

وفي وقت سابق، توصلت دراسة حديثة إلى أن لقاحات الإنفلونزا تقلل من خطر الوفاة لمرضى قصور القلب، الذين لا يعيشون على الأرجح لمدة خمس سنوات بعد الإصابة.

وأفاد الباحثون أن اللقاحات لن تساعد فقط في منع الإنفلونزا بين المصابين بقصور القلب، لكنها قد تقلل أيضًا من عدوى الالتهاب الرئوي ومضاعفات القلب، بحسب النتائح التي نُشرت في عدد ديسمبر من مجلة “ذا لانسيت جلوبال هيلث”.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور مارك لوب، أستاذ علم الأمراض والطب الجزيئي في جامعة ماكماستر في أونتاريو بكندا: “إذا كنت تعاني من قصور في القلب، فيجب أن تحصل على لقاح الإنفلونزا لأنه يمكن أن ينقذ حياتك – وهذا ما وجدناه في هذه الدراسة”.

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في الدراسة، قام باحثون من جامعة “ماكماستر”، ومعهد بحوث صحة السكان في هاميلتون بتتبع أكثر من 5 آلاف مريض يعانون من قصور القلب في 10 دول بإفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

وتبين أن قلة من الناس في هذه المناطق يحصلون على لقاحات الإنفلونزا بشكل منتظم.

وخلال الدراسة، تلقى المرضى إما لقاح الأنفلونزا، أو دواء وهمي سنويًا خلال الفترة بين يونيو 2015 ونوفمبر 2021.

وعلى مدار عام، قللت لقاحات الإنفلونزا من الالتهاب الرئوي بنسبة 40 في المائة والاستشفاء في مرضى قصور القلب بنسبة 15 في المائة، وفقًا للدراسة. وخلال فصلي الخريف والشتاء، انخفضت الوفيات بنسبة 20 في المائة.

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