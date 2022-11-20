أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في مهند الرويلي وامرأة تصفع ماكرون على وجهه وسط حُرّاسه

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

أبرزها مكة والمدينة.. خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، تساقط أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء ومناطق من المملكة.. المزيد هنا

عاجل.. الداخلية تُنفّذ هذا الحكم في مهرب مخدرات بمنطقة الجوف

أصدرت وزارة الداخلية، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب أقراص الإمفيتامين المحظورة في منطقة الجوف، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا

استشاري: هذه الأمراض أبرز ما يُصيب الطلاب أيام الامتحانات

قال الدكتور عبدالله الرحيلي، استشاري طب الأسرة، إن الأمراض التنفسية ومرض الجهاز الهضمي والقلق أبرز ما يُصيب الطلاب خلال موسم الامتحانات.. المزيد هنا

«إيلون ماسك» يعيد حساب «ترامب» على «تويتر»

أعلن الملياردير المثير للجدل، إيلون ماسك، الذي استحوذ على موقع “تويتر” مؤخرًا، إعادة حساب الرئيس السابق دونالد ترامب إلى موقع التواصل الاجتماعي.. المزيد هنا

شاهد ماذا حدث لها.. سيدة تصفع الرئيس الفرنسي خلال تجوله في الشارع

وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة صفع سيدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال تجوله في الشارع، وذلك اعتراضًا على سياساته.. المزيد هنا

الداخلية الكويتية تكشف مفاجأة بشان «فيديو الأحمدي» الذي أثار الجدل

أثار فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، موجة جدل بين المغردين والذي يظهر وقوع مشاجرة جماعية بين عدد من الشباب بشكل عنيف في محافظة الأحمدي.. المزيد هنا

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص دعم “ريف”

قال برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، إنه لا يتم الإفصاح عن دعم “ريف” ضمن مصادر الدخل.. المزيد هنا

تطور خطير.. «خامنئي» يتوعد المتظاهرين.. وقائد «فيلق القدس» يهدد باجتياح كردستان

وصف المرشد الإيراني علي خامنئي قادة الاحتجاجات والاضطرابات المتواصلة باللجوء إلى افتعال أعمال شر، وبأنهم “مديرو أعمال الشغب”.. المزيد هنا

فيديو متداول.. 4 شبان يعلنون إسلامهم أمام الداعية ذاكر نايك

أعلن 4 شبان دخولهم في دين الإسلام الحنيف، وظهروا في مقطع فيديو، برفقة الداعية الإسلامي الشهير ذاكر نايك، وهو يلقنهم الشهادتين، باللغتين، العربية والإنجليزية.. المزيد هنا

توجيهات مهمة من التعليم للمدارس بشأن اختبارات الفصل الدراسي الأول

وجهت وزارة التعليم، توجيهات مهمة للمدارس بخصوص إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول التي بدأت اليوم في كافة مدارس المملكة.. المزيد هنا