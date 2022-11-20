«أمة فريدة».. كيف حدد المسلمون الأوائل اتجاه القبلة ومواقيت الصلاة؟

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كشف الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية، د. خالد بن صالح الزعاق، طريقة تحديد اتجاه القبلة ومواقيت الصلاة، التي اتبعها المسلمون الأوائل، باستخدام الشمس ومواقع النجوم.

طريقة اختص بها الله المسلمين

وقال الزعاق، في فيديو، نشره عبر حسابه على تويتر، وبثته “العربية”، إن الأمة الإسلامية هي الوحيدة التي تستخدم مواقع النجوم والشمس لتحديد القبلة ومواقيت الصلاة”.

وأورد أن: “القبلة هي وجهة المصلى، وفي 17 رجب من السنة الثانية للهجرة، تحولت القبلة من بيت المقدس، إلى الكعبة المشرفة بمكة المكرمة”.

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وقت الصلاة الوسطى

واستطرد الزعاق موضحا أن المسلمين استخدموا الشمس أساسا لمعرفة اتجاه الصلاة، وظلها أساسا لتحديد المواقيت، فالظل المباشر لصلاتي الظهر والعصر، والظل غير المباشر، لصلاتي العشاء والفجر، وهو الشفق، وكذلك المغرب، مع بداية المغيب.

ووقت صلاة الظهر يحين إذا زالت الشمس، ووقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، وخلال هذه الأيام سيكون الوقت الأبكر على جل البلدان العربية، موردا أن العصر سمي بهذا الاسم لمعاصرتها وقت المغرب.