لمختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة في برنامج «العمل عن بعد»

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أعلن برنامج “العمل عن بعد”، التابع “التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، عن وظائف شاغرة في مختلف التخصصات لحاملي المؤهلات المختلفة.

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وفيما يلي تفاصيل الوظائف الشاغرة والشروط الخاصة بها:.

المسميات الوظيفية:

محاسب

أخصائي تطوير البرمجيات

محصل

أخصائي تسويق

مدير ادارة الدعاية والاعلان

مدير علاقات عامة

مهندس حاسب آلي

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اخصائي تسويق

كاتب تدقيق بيانات

مساعد إداري

محلل نظم

فني مواقع إلكترونية

مدخل بيانات

مدير تسويق

اختصاصي تسويق

وغيرها

للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:

رابط التقديم : https://www.uoshrm.com/2022/11/blog-post_580.html#google_vignette

يذكر أن برنامج العمل عن بعد هو أول كيان سعودي رسمي مرخص من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يعنى بدعم وتنظيم العمل عن بعد.

يخضع البرنامج للإشراف من قبل شركة تكامل لخدمات الأعمال وهي شركة حكومية تابعة لمنظومة وزارة الموارد البشرية، تقدم حلولاً متكاملة للعمل عن بعد من خلال وضع القوانين والضوابط والتنسيق مع الجهات الخاصة والحكومية لتوفير الدعم اللازم.