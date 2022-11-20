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أمطار متفرقة على الباحة وجازان
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أمطار متفرقة على الباحة وجازان

أمطار متفرقة على الباحة وجازان

أمطار متفرقة على الباحة وجازان
٠٩:٣٠:٢٤ م، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ – اليوم – هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها , وأجزاء متفرقة من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق وقلوة والمخواة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها وعدد من منتزهاتها , ارتوت على إثرها الأرض .

كما هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، شملت محافظة هروب ، ومركز الكدمي التابع لمحافظة صبيا ، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

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