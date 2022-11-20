أمطار متفرقة على الباحة وجازان

تواصل- فريق التحرير:

شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ – اليوم – هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها , وأجزاء متفرقة من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق وقلوة والمخواة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها وعدد من منتزهاتها , ارتوت على إثرها الأرض .

كما هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، شملت محافظة هروب ، ومركز الكدمي التابع لمحافظة صبيا ، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

اقرأ أيضًا:

منها الرياض والمدينة.. «الأرصاد» يتوقع أمطارًا رعدية ورياحًا نشطة وانخفاضًا للحرارة على هذه المناطق