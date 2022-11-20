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حالة طوارئ في موسكو.. حريق كبير قرب محطات قطار بقلب العاصمة

حالة طوارئ في موسكو.. حريق كبير قرب محطات قطار بقلب العاصمة

حالة طوارئ في موسكو.. حريق كبير قرب محطات قطار بقلب العاصمة
٠٩:٢٩:٥٢ م، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الحالات الطارئة في روسيا، اليوم، بيانا، أفاد باندلاع حريق كبير، قرب 3 محطات قطار رئيسية، في قلب العاصمة موسكو، تربطها بمدن كبيرة.

حريق في مساحة 2500 م2

وأوضح البيان أن الحريق اندلع حوالى الساعة  الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي في مستودع من الطوب مؤلف من طابقين، وأتى على قرابة 2500 متر مربع من مساحة المبنى، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وقالت الوزارة، عبر “تليجرام” إنه تم إرسال ثلاث مروحيات، وقطار إطفائيين، كما توجه 80 عنصر إنقاذ إلى المكان للسيطرة على الحريق.

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3 محطات رئيسية

وارتفعت سحب الدخان الأسود عالياً وسط ثلج أبيض يغطي الأرصفة أمام محطّات ياروسلافسكي، ولينينجرادسكي، وكازانسكي، وفقا لصور نشرها التلفزيون الرسمي.

وتربط المحطات الثلاث، العاصمة الروسية موسكو، بأكبر مدن البلاد، وأبرزها سان بطرسبورج، فيما أفادت شركة السكك الحديد الروسية أن الحريق “لا يهدد المسافرين ولا يؤثر على عمل القطارات”.

وتعرضت مدن روسية، أبرزها العاصمة موسكو، مؤخرا، لعدة حوادث مشابهة، بعضها غير متعمد.

الكلمات الدلالية:
حريق ضخم في موسكو روسيا موسكو وزارة الحالات الطارئة الروسية

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