«معظمهم من أهل السنة».. المسلمون في السنغال .. حضور لشعائر الإسلام يمتد لأكثر من ألف عام

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كانت بداية دخول الإسلام السنغال في القرن الحادي عشر، وقد بدا سكان البلد الواقع في غربي إفريقيا متعطشين له، حتى أنهم أصبحوا مع مضي السنين الديانة التي يعتنقها الغالبية العظمى من السكان، حيث تشير التقديرات إلى أن 92 في المائة مسلمون، ومعظمهم من أهل السنة والجماعة.

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بداية دخول الإسلام السنغال

كانت أولى القبائل التي اعتنقت الإسلام قبائل مملكة توكوليور في القرن الحادي عشر الميلادي، وينتمي أغلب مسلمي السنغال إلى الدعاة المسلمين الذين أدخلهم إليهم لأول مرة “المرابطون” مع حركة عبد الله بن ياسين في القرن الحادي عشر الميلادي – القرن السادس الهجري-.

كما أن هناك شيوخا تعلموا على أيديهم واعتنقوا الدين الإسلامي، ويروجون للدين الإسلامي في باقي أرجاء الوطن.

وتنتشر عدة مدارس إسلامية والتي ظهرت في السنغال على يد عدد من الشيوخ طيلة قرون كان آخرها مدرسة الشيخ أحمدو بامبا في نهاية القرن التاسع عشر.

وخلال القرن الثامن عشر، بدأ الفرنسيون في استعمار السنغال، وقد نشط المسلمون في مقاومة الاحتلال، خاصة في مناطق الريف، حتى أصبح الإسلام “نقطة تجمع للمقاومة الأفريقية ضد الفرنسيين”، من خلال الانضمام إلى الجماعات والمدارس الإسلامية التي بدأت في الاتحاد لمقاومة الاحتلال الفرنسي.

ومن بين تلك المدارس كانت المدرسة الإسلامية لقائدها الحاج عمر الفوتي الذي قاتل الفرنسيين واختفى في ظروف غامضة في منحدرات بَنْجَغارة بمالي في فبراير 1862.

وفي العام 1972 ظهر على الساحة الشيخ أحمدو بمبا حيث كان لدعوته أثر كبير لدى مسلمي السنغال واستطاع خلال فترة قصيرة كسب الكثير من الأتباع لقتال الاحتلال الفرنسي.

كما أسس مدينة جديدة في السنغال جعلها نواة مجتمع مسلم نموذجي وسماها “طوبى”، إلا أنّ السلطات الفرنسية نفته نحو الجابون ثم موريتانيا، قبل أن تضعه تحت الإقامة الجبرية حتى توفي في 1927.

وهناك أيضًا حركة “الفلاح “السلفية للثقافة الإسلامية، وقد أنشئت قبل الاستقلال من قبل الشيخ محمود يار، وقد كانت محدودة إلى الثمانينات ثم انتشرت وأصبح لها فروع في فولتا العليا ومالي وموريتانيا وغينيا، وفي السنغال لها فروع في جميع الأقاليم ولها فرع للشباب وآخر للنساء.

وهناك حركة “عباد الرحمن” وهي حركة جديدة، ومؤسسوها تربوا في حركة “الفلاح” وهم من المثقفين والمعلمين.

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الاستقلال عن فرنسا

وبقيت السنغال تحت سيطرة الاحتلال الفرنسي حتى نالت استقلالها في 20 يونيو 1960، بعد نحو عام من اتحادها مع السودان الفرنسي تحت اسم “اتحاد مالي”، لكن هذا الاتحاد لم يدُم بعد الاستقلال سوى شهرين فقط عندما انفصلا لأسبابٍ سياسية، قبل أن تعلن السنغال انضمامها رسميًا إلى الأمم المتحدة في 28 سبتمبر 1960.

انتشار الحجاب

شهد الإقبال على الحجاب في صفوف النساء السنغاليات تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.

فيما يعزو مراقبون إلى عاملين: تأثر السنغاليات -خاصة المتعلمات منهن- بـ”تيار الصحوة” في البلاد، وبالدعوات المتكررة لمشايخ وأئمة البلاد للابتعاد عن ارتداء الأزياء الدخيلة، التي تتعارض مع قيم المجتمع.

‪ويرجع رئيس “التجمع الثقافي الإسلامي بالسنغال” مختار كبي بدايات ظهور الحجاب في المجتمع السنغالي إلى مطلع الثمانينيات من القرن الماضي “حيث عرفت الأوساط الجامعية انتشارًا للظاهرة بسبب نفاذ تيارات الصحوة الإسلامية إلى الوسط الجامعي

لكن الدعوة للحجاب اصطدمت في البداية بالمعارضة الشديدة للتيارات العلمانية بالجامعة، قبل أن يصدر مشايخ البلاد وزعماء المدارس الإسلامية فتاوى تمنع مضايقة المتحجبات.

وقال رئيس “رابطة الأئمة والدعاة بالسنغال” أندام أنجاي، إن الإقبال على الحجاب يرجع إلى “حب السنغاليين للإسلام، فالسنغاليون يحبون الإسلام ويعتزون به لكنهم يجهلون بعض تعاليمه”.

ويضيف “مما أعطى الظاهرة زخمًا شعبيًا في السنوات الأخيرة حالة الاشمئزاز السائدة في المجتمع السنغالي من انتشار ظاهرة التفسخ”.

كما اعتبر أن عاملي انتشار المؤسسات التعليمية الإسلامية من جهة، وانفتاح الإعلام السنغالي في السنوات الأخيرة بكل أطيافه على البرامج الدينية من جهة أخرى أتاحا فرصة كبيرة لتعريف المجتمع السنغالي على الحجاب.