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سفارة المملكة تعزي مصر في حادث مؤلم

سفارة المملكة تعزي مصر في حادث مؤلم

سفارة المملكة تعزي مصر في حادث مؤلم
٠٨:٣٣:٥١ م، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تقدمت سفارة المملكة لدى القاهرة، بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا حادثة حافلة رأس غارب، الذي راح ضحيته 12 حالة وفاة وإصابة 30 آخرين.

وقالت السفارة في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنها تتقدم بخالص التعازي للشقيقة مصر قيادة وحكومة وشعبا، مع أطيب الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الشقيقة مصر من كل سوء.

ووقع حادث اليوم في مصر، بين أتوبيس وسيارة تريلا بطريق رأس غارب- الزعفرانة، أدى إلى وفاة 12 شخصًا، بالإضافة إلى 30 مصابًا.

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وحسب إعلام محلي، فإن سيارات الإسعاف نقلت 11 جثة من ركاب الأتوبيس المنكوب لمشرحة رأس غارب تحت تصرف النيابة، بالإضافة إلى نقل 30 مصابًا للعلاج.

الكلمات الدلالية:
حادث راس غارب سفارة المملكة مصر

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