عبر البلوتوث.. خطأ تقني يهدد الهواتف المحمولة بالاختراق

تواصل – فريق التحرير:

اختبر باحثون بجامعة أوهايو الأمريكية، 50 هتافا جوالا، لدراسة إشارات منخفضة تصدرها خاصية بلوتوث، تشير إلى إمكانية تعرض مستخدمي الهواتف الذكية المتضمنة لتقنية بلوتوث لخطأ تقني يهدد خصوصيتهم.

تستخدم في الساعات وسماعات الأذن

وقال الباحث يو زانج، قائد الفريق البحثي: “قد تكون خصوصية المستخدم عرضة للخطر، بسبب خطأ تقني في تصميم بروتوكول البلوتوث”، وفقا لموقع “تك إكسبلور”.

وركز البحث على نوع محدد من إشارات “بلوتوث” تستخدم طاقة منخفضة مقارنة بالتقنية التقليدية، ويعتمد مليارات الأشخاص عليها في ساعاتهم، وسماعات الأذن لهواتفهم الذكية، لإجراء اتصالات لاسلكية في مختلف النشاطات والتطبيقات.

اقرأ أيضا:

خاصية في هاتفك الجوال تمنع الاختراق

يكشف عنوان الجوال

وحذرت شركة “جوجل” الأمريكية من خطورة الخطأ المكتشف، وقال الباحث زانج: “اكتشفنا الخطأ التقني للمرة الأولى، ويسمح للمخترق بمعرفة مكان وجود ضحيته نتيجة بث عنوان (ماك) باستمرار إلى الأجهزة القريبة”.

وعبر الباحثون عن قلقهم إزاء التقاط المخترقين لعنوان (ماك) ما يمكنهم من مراقبة سلوك المستخدمين ومعرفة الأماكن التي يميلون لزيارتها.