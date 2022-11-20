«المنبوذون».. هجوم على تجمع لـ«المثليين» يسفر عن وفاة 5 وإصابة 18

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أعلنت الشرطة الأمريكية، أن 5 أشخاص قتلوا في ساعة متاخرة من مساء امس السبت، في ملهى ليلي للمثليين جنسيًا “الشواذ”، في كولورادو سبرينغز بولاية كولورادو الأمريكية، وأصيب 18 شخصًا آخر في إطلاق النار.

وحسب ” سي إن إن”، قال ضابط في شرطة كولورادو سبرينغز ،: “حددنا مكانًا واحدًا نعتقد أن المشتبه به بداخله وفي هذا الوقت هو رهن الاحتجاز ويتلقى العلاج..” دون أن توضح إن كان المشتبه به ضمن عدد المصابين في إطلاق النار.

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ورفضت الشرطة التحدث عن دافع محتمل يقف خلف إطلاق النار، في حين قال النقيب بإدارة الإطفاء في كولورادو سبرينغز، مايك سمالدينو، إن 11 سيارة إسعاف استجابت للحادث في المكان بعد تلقي عدة مكالمات على رقم الطوارئ 911.