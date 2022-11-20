تويتر يواجه «تعطلا محتملا» خلال كأس العالم

تواصل – فريق التحرير:

يواجه موقع التغريدات الأشهر في شبكات التواصل الاجتماعي “تويتر”، عطلا محتملا، خلال فترة إقامة فعاليات كأس العالم “مونديال قطر 2022″، الذي يبدأ اليوم، ويستمر لمدة شهر كامل.

تويتر يواجه انهيارا كبيرا

وأكد مطلعون من داخل الشركة أن تويتر أمام احتمال مواجهة انهيار كبير خلال كأس العالم، موضحين أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بات غير مجهز للتعامل مع الطفرات المرورية خصوصا بعد الإجراءات الأخيرة التي فرضها إيلون ماسك، حسب “العربية”.

ونقلت “جارديان” البريطانية، عن أحد موظفي تويتر، الذي ترك عمله مؤخرا، قوله إن تويتر قد يواجه حدوث انقطاع كبير يؤدي إلى تعطيل الموقع أثناء كأس العالم.

كأس العالم سيكون صعبا

وتابع الموظف، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أنه يعلم تماماً كيف يعمل Twitter Command Center، مشدداً على أن فريق المنصة على دراية بأعطال راقبوها مؤخراً بحثا عن مشكلات مثل ضغط الحركة على الموقع وانقطاع الاتصال بمركز البيانات، معتبرا أن كأس العالم سيكون صعباً على المنصة وسط الافتقار إلى الاستعدادات ونقص الموظفين.

اقرأ أيضا:

عاجل.. «ماسك» يتراجع عن قرار إغلاق مكاتب «تويتر» ويدعو المهندسين لاجتماع إنقاذ

نسبة أخطاء تصل إلى 90%

لفت موظف تويتر السابق، إلى أن المنصة قد تواجه عطلا خلال افتتاح كأس العالم، في بعض المناطق، مشيرا إلى أن حوادث مثل استجابة بطيئة أو غير صحيحة أو خدمة غير مكتملة، تكاد تكون مؤكدة خلال المنافسة المستمرة لـ 29 يوماً في قطر، مقدّراً احتمالية حدوث مثل هذه الأخطاء بنسبة 90%.