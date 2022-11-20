«التأمينات الاجتماعية» توضح آلية معرفة رقم المشترك وآلية استحقاق الصرف

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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات آلية وطريق معرفة رقم المشترك في نظام التأمينات بكل سهولة.

جاء ذلك في رد من المؤسسة، عبر حساب العناية بالعملاء، على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية معرفة رمق المشترك.

وردت المؤسسة بقولها “أهلاً بك، يمكنك تسجيل الدخول لحسابك في التأمينات أون لاين ومعرفة تفاصيل الاشتراك التي توضح رقم اشتراكك وأجرك وتاريخ التحاقك واستبعادك من جميع المنشآت”.

وأشارت إلى أنه يمكن أيضا “طباعة شهادة بذلك، وفي حال لم تسجل حسابك سابقاً يمكنك التسجيل عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).

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نظام التأمينات والقطاع الخاص

وفي وقت سابق، تفاعلت التأمينات الاجتماعية مع سؤال أحد المستفيدين قائلاً: “هل لا مانع لديكم إذا توظفت في شركة جديدة وراتب أقل من الشركة الأساسية التي أعمل لديها والشركتان تخضعان للتأمينات ولكن لتحسين الدخل وليس خدمة”.

وأضافت التأمينات في ردها: “نظام التأمينات يجيز عمل المشترك لدى أكثر من صاحب عمل في القطاع الخاص، ويحسب اشتراك واحد بمجموع الأجور التي يتقاضاها من أصحاب العمل، ويجب الرجوع لعقد العمل واللائحة الداخلية للمنشأة للتأكد من عدم اشتراط الجمع بين وظيفتين”.

وكان حساب “العناية بالعملاء” التابع للتأمينات الاجتماعية قد تفاعل مع استفسار أحد المستفيدين والذي قال فيه: “أنا حاليًا موظف حكومي ولدي مايقارب من 6 سنوات خدمة بالقطاع الخاص تم ضمها في وقت سابق بنظام تبادل المنافع”.

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وتساءل المواطن قائلاً : هل أستطيع الآن وأنا على رأس العمل فك هذا الضم للخدمة وصرف مستحقات المدة؟!

ورد الحساب قائلاً: بإمكانك صرف المستحقات في حال انتقالك لعمل يخضع لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية، ولديك مدة اشتراك أقل من 12 شهرًا، أو ضم الخدمة في حال كانت المدة المسجلة 12 شهرًا وأكثر.

وفي وقت سابق، قال مسؤول علاقات القطاع الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خالد بن تركي التركي، إن نظام التأمينات الاجتماعية حدد عدة شروط لصرف معاش العجز غير المهني، فالمشترك يعتبر عاجزًا متى ما استحال عليه بسبب حالته الصحية أن يكسب أجرًا يساوي على الأقل ثلث أجره السابق، وأن تستمر حالة العجز لديه مدة 6 أشهر أو أكثر.

ويُشترط لاستحقاق الصرف:

1- أن تحدث حالة العجز قبل بلوغ المشترك سن الـ(60).

2- أن يكون على رأس العمل الخاضع للنظام.

3- أن تتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهرًا متصلة أو (18) شهرًا متقطعة.

4- إذا حدث العجز والمشترك غير خاضع للنظام فإنه يستحق معاش التقاعد دون انتظار بلوغه سن (60) متى بلغت مدة اشتراكه الفعلية (120) شهرًا فأكثر أو (60) شهرًا بإضافة مدة اعتبارية.

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