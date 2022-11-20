نواب كويتيون يطالبون بحبس «المتشبّهين» في الملبس والكلام والحركة

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اقترح خمسة من أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، تعديلاً قانونيًا يستهدف في الأساس الأشخاص المتشبهين بالجنس الآخر، الذين يميلون لارتداء ملابس أو الظهور بمظهر مغاير لحقيقة جنسهم، أو الحديث بطريقة لا تتناسب مع طبيعتهم البشرية.

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نص المقترح المقدم

وينص المقترح المقدم من النواب محمد هايف وحمدان العازمي والدكتور مبارك الطشة وحمد العبيد وثامر السويط، ينص على “معاقبة كل من اتخذ مظهرًا خارجيًا خلاف جنسه الفطري، سواء في لباسه أو كلامه أو حركته، في مكان عام بالحبس لمدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين”.

ويتضمن النص المقترح إضافته إلى قانون الجزاء، بأنه “إذا عاد المحكوم عليه في الجريمة السابقة لارتكاب ذات الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي عليه بها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”، وفقُا لما نقلته صحيفة “الراي” الكويتية.

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وينص مقترح النوب على أن “كل مسؤول في القطاع العام أو الأهلى أو النفطي، يتولى بشكل مباشر إدارة موظفين أو عمال أو طلبة، أيا كانت مراحلهم الدراسية، أو متطوعين أو رياضيين، من الجنسين، علم بوجود متشبه ضمن الأشخاص المذكورين والخاضعين لرقابته وإشرافه وتوجيهه.

كما ينص على كل من امتنع عن إبلاغ السلطات العامة عنه، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يجري حكم هذه المادة على زوج المتشبه أو أصوله أو فروعه.