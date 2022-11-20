فيديو متداول.. 4 شبان يعلنون إسلامهم أمام الداعية ذاكر نايك

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أعلن 4 شبان دخولهم في دين الإسلام الحنيف، وظهروا في مقطع فيديو، برفقة الداعية الإسلامي الشهير ذاكر نايك، وهو يلقنهم الشهادتين، باللغتين، العربية والإنجليزية.

تزامنا مع زياته لقطر

ولم يتم التأكد من وقت تصوير الفيديو، وإذا كان أثناء زيارة الداعية الشهير إلى دولة قطر، تزامنا مع إقامة فعاليات كأس العالم “مونديال قطر 2022”.

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وكان إعلاميون ومتابعون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تداولوا مقطع فيديو للداعية الإسلامي ذاكر نايك، وقالوا إنه وجهت له الدعوة للحضور إلى قطر.

إقامة محاضرات دينية

وذكرت مصادر أن تواجد نايك -الداعية الإسلامي الشهير- في قطر، مرتبط بتقديمه عددا من المحاضات الدينية خلال فترة إقامة فعاليات كأس العالم “مونديال قطر 2022”.

من هو ذاكر نايك

ويعد ذاكر عبد الكريم نايك هو داعية إسلامي وواعظ هندي ومؤسس ورئيس مؤسسة البحوث الإسلامية، حسب لموسوعة الحرة “ويكيبيديا”، واشتهر بإقامة المناظرات مع غير المسلمين، وأسلم على يديه الآلاف حول العالم.