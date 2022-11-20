الداخلية الكويتية تكشف مفاجأة بشان «فيديو الأحمدي» الذي أثار الجدل

تواصل – فريق التحرير :

أثار فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، موجة جدل بين المغردين والذي يظهر وقوع مشاجرة جماعية بين عدد من الشباب بشكل عنيف في محافظة الأحمدي.

من جانبها أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بيانًا أكدت فيه أن مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر مشاجرة بين عدد من الأشخاص في محافظة الأحمدي “قديم ويعود لعام 2020، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم في حينه”.

وذكرت إدارة العلاقات والإعلام الأمني في بيان أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من قام بإعادة نشر مقطع الفيديو.

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وكانت محكمة التمييز الكويتية، أسدلت الستار على واحدة من أبشع جرائم القتل والتي ارتكبها شاب بحق شقيقته في الجهراء، وأثارت الرأي العام في الكويت.

وقضت المحكمة بالإعدام شنقاً للمتهم ورفضت طلب الدفاع بالرأفة بأن تكون العقوبة الحبس المؤبد.

يذكر أنه في وقت سابق قضت محكمة التمييز أيضا بإعدام مواطن، قتل زوجته السعودية الحامل خنقًا في الجهراء، بسبب خلافات شخصية، بحسب صحيفة “المجلس” الكويتية.

وتعود تفاصيل القضية إلى العام 2017، حين أقدم كويتي على قتل زوجته السعودية من مواليد 1995، خنقًا في محافظة الجهراء، قبل أن يسلم نفسه للأجهزة الأمنية.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية حينها عن مصدر أمني حينها، أن “المواطن وهو من مواليد 1989، سلَّم نفسه للأجهزة الأمنية معترفًا بقتله زوجته (الحامل)”.

وأضاف المصدر الأمني الكويتي: أن “رجال الأمن نقلوا الزوجة السعودية إلى المستشفى، بعد الوصول إلى مكان الحادثة، إلا أنها فارقت الحياة”.