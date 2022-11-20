الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن توفر وظائف شاغرة

مقدم طعام

فنى كهربائى

مهندس كهربائي

مدير علاقات العملاء

مراقب عام

مراقب أبنية

كهربائي عام

علاقات عامة

مساعد مطور اعمال

أخصائي تسويق

مصمم جرافيك

مندوب مبيعات

مندوب مشتريات

مهندسه تصميم داخلي

وغيرها

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طريقة ورابط التقديم

للاطلاع على المهام وبقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية، من خلال رابط التقديم: ( هنا ).

أعمال غرفة الرياض

وتأسست غرفة الرياض بقرار مجلس الوزراء رقم 239 وتاريخ 10/4/1381ه، وتقوم بتقديم وجهة نظر تجارها إلى الحكومة في المسائل التي تتعلق بهم وفي نفس الوقت تدافع عن مصالحهم أسوة بغيرهم في بلدان المملكة وتأييد وزارة التجارة للطلب في إقامة غرفة للتجارة والصناعة لتنسيق مصالحهم والحفاظ عليها.