غرفة أبها تعلن عن إقامة ملتقى التوظيف الصناعي
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت غرفة أبها، عبر حسابها الرسمي ( تويتر ) عن إقامة ملتقى التوظيف الصناعي بالتعاون مع مبادرة سابك الوطنية (نساند)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.
مسمى الملتقى:-
- – ملتقى التوظيف الصناعي.
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مواعيد هامة:-
- – الأربعاء: 23 نوفمبر 2022م الساعة 9:00 صباحاً ورشة عمل.
- – الخميس: 24 نوفمبر 2022م الساعة 8:00 صباحاً المقابلات الوظيفية.
مكان الملتقى:-
– مسرح غرفة أبها.
تنويه:-
- – حضورك لورشة العمل شرط للتأهل للمقابلات الوظيفية.
- – يتطلب إحضار عدد عشرون نسخة من السيرة الذاتية.
التفاصيل والتقديم:
وأشارت غرفة أبها إلى أنه يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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