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غرفة أبها تعلن عن إقامة ملتقى التوظيف الصناعي

غرفة أبها تعلن عن إقامة ملتقى التوظيف الصناعي

غرفة أبها تعلن عن إقامة ملتقى التوظيف الصناعي
٠٧:٢٦:٠١ م، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت غرفة أبها، عبر حسابها الرسمي ( تويتر ) عن إقامة ملتقى التوظيف الصناعي بالتعاون مع مبادرة سابك الوطنية (نساند)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

مسمى الملتقى:-

  • – ملتقى التوظيف الصناعي.

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مواعيد هامة:-

  • – الأربعاء: 23 نوفمبر 2022م الساعة 9:00 صباحاً ورشة عمل.
  • – الخميس: 24 نوفمبر 2022م الساعة 8:00 صباحاً المقابلات الوظيفية.

مكان الملتقى:-

– مسرح غرفة أبها.

تنويه:-

  • – حضورك لورشة العمل شرط للتأهل للمقابلات الوظيفية.
  • – يتطلب إحضار عدد عشرون نسخة من السيرة الذاتية.

التفاصيل والتقديم:

وأشارت غرفة أبها إلى أنه يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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سابك غرفة أبها ملتقى التوظيف وظائف وظائف شاغرة

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