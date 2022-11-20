غرفة أبها تعلن عن إقامة ملتقى التوظيف الصناعي

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت غرفة أبها، عبر حسابها الرسمي ( تويتر ) عن إقامة ملتقى التوظيف الصناعي بالتعاون مع مبادرة سابك الوطنية (نساند)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

مسمى الملتقى:-

– ملتقى التوظيف الصناعي.

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مواعيد هامة:-

– الأربعاء: 23 نوفمبر 2022م الساعة 9:00 صباحاً ورشة عمل.

– الخميس: 24 نوفمبر 2022م الساعة 8:00 صباحاً المقابلات الوظيفية.

مكان الملتقى:-

– مسرح غرفة أبها.

تنويه:-

– حضورك لورشة العمل شرط للتأهل للمقابلات الوظيفية.

– يتطلب إحضار عدد عشرون نسخة من السيرة الذاتية.

التفاصيل والتقديم:

وأشارت غرفة أبها إلى أنه يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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