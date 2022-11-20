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كأنه قصف.. مشهد مثير من احتجاجات إيران

كأنه قصف.. مشهد مثير من احتجاجات إيران

كأنه قصف.. مشهد مثير من احتجاجات إيران
٠٧:١١:١٠ م، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول نشطاء إيرانيون، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم، مقطع فيديو مثير، قيل إنه من مدينة باوة غربي إيران، التابعة لمحافظة كرمنشاه.

صور من مسافة بعيدة

وأظهر الفيديو، الذي التقط -على ما يبدو- بكاميرا جوال، ومن مسافة بعيدة نسبيا، تصاعد دخان أسود بكثافة، من إحدى مناطق المدينة الإيرانية، وبدا المشهد، كأنه قصف جوي تعرضت له المنطقة.

وقال متابعون إن المشهد له علاقة بالاحتجاجات المتصاعدة في إيران، كما يسمع في الفيديو هتافات متعالية باللغة الفارسية.

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النظام الإيراني في حرب شاملة ضد الشعب

أعلنت منظمة «هنغاو» لحقوق الإنسان في رسالة عاجلة، في وقت سابق، أن النظام الإيراني يريد أن يقوم بمجزرة أخرى في كردستان، في بلدة «مهاباد».

وحسب «إيران إنترناشيونال»،  فإن حملة حقوق الإنسان في إيران أكدت أن النظام الإيراني في حرب شاملة ضد الشعب، وذلك بالتزامن مع إعلان منظمات ونشطاء إيرانيين عن قلقهم من وقوع مجزرة غير مسبوقة في المدن الكردية، وخاصة في مهاباد غربي البلاد.

الكلمات الدلالية:
احتجاجات إيران مدينة باواة مظاهرات إيران مهاباد

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